Francisco Javier Lobo, alcalde de Jimera de Líbar: "Una familia de pueblo con un solo sueldo no puede pagar estudios en Málaga"

El alcalde de Jiméra de Líbar habla de la necesidad de articular medidas para que sus jóvenes puedan estudiar en la Universidad malagueña y de mejora en las comunicaciones para frenar la despoblación.

-La Diputación de Málaga anunció un programa para que jóvenes del interior puedan compartir piso con mayores en la capital y así ahorrar en vivienda ¿Qué le parece esta medida?

-Me parece espectacular, me encantó. De hecho llamé a la diputada Toñi Ledesma para felicitarla por la iniciativa. La gente no sabe el esfuerzo que supone para una familia tener que hacer frente al coste que supone tener a un hijo en Málaga estudiando. Además del ahorro económico que supone también le va a enriquecer y estará acompañado. Creo que es una de las iniciativas más bonitas que sacó la Diputación.

-¿Cómo cree que se debe desarrollar?

-Deben hacer muy bien el filtro de las personas que sean seleccionadas para que existe un encaje con esa persona mayor con la que van a compartir piso. Pienso que no puede elegirse a la primera persona que lo solicite, hay que hacerlo de forma que se garantice la convivencia.

-¿Los jóvenes la verán también igual de interesante?

-Creo que sí, ellos ya tienen que compartir piso con otras personas. Pienso que les puede venir muy bien a ambos. Estoy convencido de que va a tener una repercusión muy buena, va a ser como tener un poquito de su casa.

-¿Es la solución para los problemas que tienen algunas familias de interior para que sus hijos estudien?

-Es una buena forma de ayudar, un piso solo cuesta 700 u 800 euros, incluso más. Una habitación es evidente que costará mucho menos y seguro que el mayor se volcará con el chico o chica que acoja en su casa. Hay muchas familias que no tienen para poder pagar el coste de los estudios de los hijos.

-¿Conoce a familias que no pueden hacer frente a ese gasto por la situación que se vive en Málaga?

-Hay familias que no pueden y tienen que optar por otros sitios más baratos aunque les gustase estudiar en la capital. A una familia que tenga varios hijos estudiando le sale más rentable comprar que pagar los alquileres.

-¿Una vía alternativa podría ser que las universidades descentralicen sus facultades y amplíen estudios en cabeceras de comarca?

-Sería lo ideal, imagine que Ronda puede acoger buena parte de la comarca. Sería lo mejor de todo, las familias no tendrían que asumir el coste de la vivienda y podrían ir y venir a estudiar desde sus casas. Esa medida sí que supondrían un ahorro enorme de dinero para las familias del interior.

-¿Qué coste conlleva tener un hijo estudiando en Málaga?

-Un sueldo completo. Una familia de pueblo que solo tenga un sueldo, como su hijo no tengan una buena beca, no puede estudiar. Alquiler, comida y matrícula es el sueldo de una persona.

-Ampliando un poco el ámbito y entrando en un asunto que está relacionado. ¿Cómo sigue la situación de la despoblación?

-Yo veo que sigue prácticamente igual, aunque hay alcaldes que estamos trabajando directamente sobre ello. No obstante, necesitamos la ayuda de las administraciones y necesitamos más ayudas de fondos incondicionados que nos permitan acometer aspectos como la construcción de viviendas de promoción pública para lo que no hay ayudas. En nuestro caso con estos fondos hemos construido dos viviendas que ya están en alquiler y hemos comprado terrenos, pero necesitamos más fondos para seguir poniendo más casas a disposición de posibles interesados en instalarse en nuestro municipio. Hemos ido ahorrando para comprar una parcela cada año, pero ahora necesitamos fondos para la promoción de viviendas de larga temporada. Tenemos interesados en ello, pero necesitamos dinero para hacerlo viable.

-¿Qué otras medidas cree que se puedan adoptar?

-Lo primero que tienen que hacer para que el flujo se invierta y sea en sentido contrario es aplicar incentivos especiales para los municipios menores de 5.000 habitantes y que reduzcan al mínimo los impuestos para las empresas que se implanten en estas zonas. En la actualidad no hay forma de competir porque pagan los mismos impuestos aquí que en Málaga. Incluso la actual legislación no permite que podamos licitar el alquiler de edificios a menos del 6% de su valor. Esta medida en la ciudad puede estar muy bien, pero aquí hace que los precios sean inviables porque nadie puede pagarlos.

-¿La gran política cree realmente en trabajar contra la despoblación?

-Lo están intentando, pero deben contar más con los pequeños que sabemos bastante más que ellos de despoblación. Hacen políticas generales pero no terminar de contar al cien por cien con los alcaldes de los pequeños pueblos que sabemos lo que necesitamos. Están preocupados, lo intentan, pero deberían contar más con los alcaldes pequeños.

-¿Las comunicaciones qué papel juegan?

-Le voy a poner un ejemplo, esta mañana estaba prevista una excursión de 20 niños a Ronda y se han quedado esperando el tren que no llegó por una avería. Hemos tenido que alquilar un autobús para que los recoja. Había 50 personas en la estación que se han quedado esperando y no han puesto autobús. Es cierto que han puesto un frecuencia más de tren y tenemos tres al día, pero son trenes viejos y se averían.Por otra parte, en el tema de las carreteras me consta que están en ello, aunque todavía quedan muchas por arreglar.

-¿Es inviable luchar con la despoblación sin unas buenas comunicaciones?

-Las comunicaciones son prioritarias. Si las carreteras están mal la gente viene pero es muy difícil que se queden. No es lo mismo ir a Málaga por una autovía que en las condiciones actuales.