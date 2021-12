Jimera de Líbar, error de conexión

Francisco Lobo, alcalde de Jimera de Líbar, decidió este pasado lunes hacer una denuncia pública ante los problemas que estaba sufriendo su localidad con el servicio de internet tras permanecer dos días y medio sin conexión y tras aseguran que no han recibido respuesta a las continuadas quejas y reclamaciones a las compañía responsable del servicio.

Una indignación del alcalde que no es más que un reflejo de la existente entre los vecinos y los responsables de las empresas de hostelería y chacinas que existen en la zona. Además, también hay quejas por los problemas que suponen las caídas del servicio para el sistema de teleasistencia de las personas más mayores.

Incluso obtener un medicamento se convierte en una misión casi imposible a pesar de que esta localidad sigue conservando farmacia, pero sin internet su boticario no puede acceder a las recetas electrónicas. “Sin internet no podemos dispensar medicamentos”, señala Juan Manuel Palacios, farmacéutico del municipio.

Y es que han tenido que hacer recorrer cinco kilómetros por carretera de montaña a los pacientes para poder darles sus medicamentos desde el despacho que poseen en la vecina localidad de Atajate.

Además, Palacios lamenta que desde hace un tiempo ya no sea un problema puntual que se pueda producir y sostienen que las caídas son frecuentes, lo que también les hace perder ventas, ya que sin datáfono tampoco pueden cobrar a las personas que acuden a su farmacia a por algún tipo de producto.

“Tenemos que hacer encajes de bolillos para poder dar el servicio”, explica Palacios, que asegura que han tenido que dejar fiado a algunos vecinos ya que el municipio tampoco dispone de oficina bancaria o cajero en el que poder obtener dinero en efectivo.

Mientras tanto, el malestar también es muy importante en la hostelería, ya que se trata de una localidad en la que existen diversos negocios de restauración y alojamiento, al estar enclavada en un paraje natural de gran belleza, por lo que cuentan con una importante cantidad de turismo rural.

Isabel Orozco, responsable del hotel Inz-Almaraz aseguraba que “es una tomadura de pelo”. Y es que su indignación era máxima con la empresa con la que tiene contratado el servicio de internet. “Solo saben mandar mensajes diciendo que va a llamar un técnico para venir, pero aquí ni llama nadie ni viene nadie”, afirma.

En su caso también han tenido que dejar a los clientes marcharse sin pagar las habitaciones o las comidas que han realizado en el restaurante, además de recibir comentarios negativos sobre el alojamiento de algunos clientes por los problemas para poder conectarse a internet.

“Ha sido un desastre, la gente se siente engañada”, afirmaba, al tiempo que lamentaba tener que sufrir en su negocio las consecuencias negativas por el mal servicio que le presta un tercero.

Además, sostiene que este hecho supone un problema para el propio municipio, ya que sin un servicio tan básico garantizado en estos momentos resulta complicado el poder invertir en el mismo pensar en instalarse en el mismo.

No están menos calmados en la fábrica de chacinas Medina que se encuentra también en el municipio, y es que para ellos se trata de unas fechas muy importantes de ventas y no disponer de internet aseguran que les hace perder ventas al no poder pagar los clientes. “Nadie viene ya a comprar un jamón con dinero”, se lamentaba Isabel Domínguez, una de las trabajadores de la fábrica.

A ello se suma los problemas que han tenido para poder gestionar los pedidos de sus clientes habituales. “Nos han tenido paralizados, estamos en la prehistoria”, afirmaba, al tiempo que asegura que en su caso ya han cursado una reclamación por los daños ocasionados.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento insisten en pedir una solución definitiva para los problemas que vienen sufriendo, y es que, según Lobo “desde que nos han puesto la fibra, que se supone que es lo más, funciona peor que antes”. Por ello pide una solución “definitiva” para que no se siga dañando a un municipio cuya economía depende en nueva parte del turismo y sus fábricas de chacinas.

Además, animó al resto de vecinos a realizar reclamaciones a las compañías con las que tienen contratado el servicio de internet, para lo que desde el Consistorio se puso a disposición de los habitantes un modelo tipo de reclamación para hacer llegar así el descontento y lograr una respuesta.