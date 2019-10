El PSOE reclama mejoras en la accesibilidad en los barrios de Antequera

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Antequera , Kiko Calderón, ha exigido al gobierno local del una actuación “urgente” para mejorar la accesibilidad de diferentes calles de la ciudad.

En concreto, los socialistas han reclamado que se dote de rampas a la calle Cuesta de la Verónica entre las calles Pastores y La Parra, “una calle con numerosos tramos de escaleras que carecen de rampas en toda la zona intermedia que faciliten la accesibilidad a los vecinos y vecinas”, han señalado.

Desde el PSOE han apuntado que este problema de falta de accesibilidad está llevando a algunos vecinos con movilidad limitada a estar “prisioneros en sus propias hogares al no poder salir y transitar por la calle”, poniendo como ejemplo el caso concreto de Rosario, que asegura que desde hace tiempo ve casi imposibilitada la tarea de salir a la calle con el andador tras las dificultades de accesibilidad que presenta la calle.Calderón ha acudido para mostrar su solidaridad y a exigir al alcalde y responsables de Urbanismo, un “arreglo inmediato” de la calle para solucionar el problema de esta vecina, que sostiene que es compartido por varias familias más que viven en la misma zona.

”Lo que le sucede a nuestra vecina Rosario es ejemplo de lo que le sucede a muchas personas en nuestro municipio, sobretodo mayores o con movilidad reducida. Rosario no puede salir de su casa con el andador a no contar la calle con rampas que facilite su movilidad. Igualmente le pasa a los vecinos que quieren acceder a sus hogares con el cochecito de los niños o el carrito de la compra. La situación que sufre Rosario y el resto de vecinos de la zona no puede seguir más tiempo así, el Ayuntamiento debe actuar ya”, dijo el portavoz socialista.

Igualmente, Calderón criticó la falta de actuación que cree que se está produciendo por parte del Ayuntamiento en las barriada de Jesús, entre las calles Santa María la Vieja y calle Jesús, “tras dar parte los vecinos en numerosas ocasiones”. “ En este caso estamos hablando de una calle en pendiente, con un firme resbaloso que hace que el tránsito de los vecinos y vecinas se convierte en toda una hazaña sobretodo en los meses de invierno con la humedad y el verdín que cría. Un peligro que se debe de atajar desde el equipo de gobierno con actuaciones que doten y aumenten la seguridad de las personas que transitan por la calle”, señaló.

Los socialistas aseguran que estos son sólo dos ejemplos de “falta de atención y actuaciones” del PP de Antequera en zonas de los barrios para hacerlos más accesibles y evitar que haya personas prisioneras en sus propias casas por falta de accesibilidad en las calles. “Hay más zonas en toda Antequera que que necesitán mejorar”, dijo Calderón.