El Supremo anula el PGOU de Torremolinos de manera definitiva

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Torremolinos contra la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2021, por lo que en la actualidad queda vigente el planeamiento urbanístico del año 1996, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

Ante esta decisión del Alto Tribunal, el Consistorio ha señalado que “trabaja en el avance del nuevo Plan General para el primer semestre de 2025 y garantiza certidumbre en el tránsito entre los planeamientos”.

Según ha indicado, el TS declara en su fallo el “no haber lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 14 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”, que anulaba el PGOU, por lo que prevalece esta decisión en el planeamiento del municipio.

Sobre el mismo, pesaba con anterioridad una anulación cautelar o parcial desde el año 2020 que afctaba a los terrenos donde se planeaba la construcción del centro comercial y de ocio Intu, debido a la ausencia del documento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en su trammitación.

Así, desde el Ayuntamiento han puesto de relieve que “ante este nuevo escenario, el Plan General de Ordenación Urbana vigente desde la fecha de notificación es el planeamiento general de 1996”.

Desde el Consistorio han señalado que dado el contenido de la sentencia del TS, para “dotar de una mayor seguridad jurídica tanto a los administrados como a esta Administración, se está realizando un dictamen jurídico que acoja todos los escenarios posibles de todos los procedimientos urbanísticos”.

Además, ha apuntado que con anterioridad a esta sentencia, “el Ayuntamiento de Torremolinos ya ha iniciado el procedimiento y mantenido varias mesas de trabajo con la Junta de Andalucía para la nueva tramitación del Planeamiento General, que estará adaptado a la LISTA y a su Reglamento”.

Anulación de la revisión del Plan General en 2021

En octubre de 2021, el TSJA anuló la revisión del PGOU de la localidad -vigente desde 2020-, una medida basada en la ausencia del documento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la fase preliminar de borrador del planeamiento, y contra la que el Ayuntamiento presentó un recurso de casación que hoy se dado a conocer que ha sido desestimado.

La anulación de la revisión del Plan General dictada en 2021 derivaba de un recurso interpuesto por la Junta de compensación del SUP R 1-8 ‘La Cizaña’, en el que se solicitaba la “nulidad total de la revisión adaptación del PGOU de Torremolinos por una infracción de la tramitación ambiental y, de modo subsidiario, al menos parcial, en cuanto a la consideración de los terrenos del SUP R 1 8 ‘La Cizaña’ como suelo urbano no consolidado”, según el fallo judicial al que tuvo acceso este diario. Además, pedía reconocer éstos como “suelo urbano consolidado”.

Con anterioridad, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA acordó en octubre de 2020 la paralización o suspensión de forma cautelar del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Torremolinos, motivado por un recurso contencioso-administrativo presentado por una empresa contra el Ayuntamiento, la Junta y otra sociedad, relativo a la aprobación y publicación de dicho planeamiento, según publicó Europa Press.

La empresa argumentó para presentar el recurso que no se había tramitado en forma la Evaluación Ambiental Estratégica y entendía que "deben prevalecer los intereses medio ambientales sobre los urbanísticos", por lo que pidió la suspensión cautelar de varias resoluciones de la Comisión de Ordenación del Territorio de la Junta relativas a la aprobación del PGOU”.