Torremolinos ante un verano de récord para el turismo

El calor hace ya semanas que aprieta, en las piscinas de los hoteles se oye un murmullo en varios idiomas y para muchos la playa ya no es solo un lugar donde refugiarse los domingos. Los turistas comienzan a llegar de forma escalonada y solo hay que darse una vuelta por el paseo marítimo para ver cómo el sol ya ha hecho mella en algunos o que los chiringuitos empiezan a escasear en mesas los fines de semana. Torremolinos afronta una nueva temporada turística en la que los empresarios del sector esperan mejorar aún más las cifras del anterior tras una temporada baja de récord, manteniéndose a la cabeza de los municipios de la Costa del Sol. Si bien es difícil hablar de previsiones, pues los tiempos han cambiado y gran parte de las reservas se realizan en el último momento en búsqueda de ofertas de última hora. “Las previsiones aún no las tenemos pero los números que llevamos son verdaderamente muy positivos, un punto y medio por encima del número del año pasado en pernoctaciones. Aunque seguimos con la incertidumbre de saber qué pasará en los meses de verano consideramos que llevamos una buena temporada baja rompiendo la estacionalidad, lo que se traducirá en un buen verano”, señaló el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aechos), Luis Callejón.

“Nunca sabemos a ciencia cierta cómo va a responder el mercado nacional hasta julio o agosto porque es el último en reservar, pero las suposiciones que tenemos es que va a ser un verano bastante bueno tanto de precios como de ocupación”, señaló Jaime Floyer, director del complejo Sol Don Hoteles, donde las reservas se encuentran ya en torno al 70 por ciento, principalmente procedente del turista extranjero, en su mayoría europeo.

Por otro lado, en los últimos cinco años la planta hotelera de Torremolinos ha invertido más de 150 millones en reformar sus instalaciones para ofrecer un mejor servicio, lo que se traduce en una subida de precios así como en la llegada de un turista con mayor poder adquisitivo. “Terminado nuestras reeformas hace un año así que realmente ahora estamos apreciando que la gente está regresando poruqe han apreciado lo que hicimos. Esto es fundamental porque estamos compitiendo cada vez con un mercado más maduro y clientes más exigentes. Pero a la vez va a ser de Torremolinos un destino más fuerte en los próximos años”, agregó Floyer.

La ciudad ha recibido un lavado de cara con la peatonalización de la plaza Costa del Sol

En el hotel Ritual, dirigido principalmente al colectivo LGTBI, las reservas para los meses de julio y agosto se encuentran ya por encima del 88por ciento, por lo que esperan alcanzar el lleno absoluto este agosto. “El primer semestre de 2019 para nosotros ha sido históricos y pensamos que el resto del año también lo va a ser. No solo vamos a batir récords de los tres años que llevamos abiertos sino que la diferencia de facturación supera el 35 por ciento en algunos meses”, indicó David Taboas, director del hotel, quien agregó que “el turista está volviendo a considerar Torremolinos como un destino gay y eso nos congratula y se nota mucho además el apoyo institucional para que así sea y también la proyección como destino de calidad”.

Pero no solo los hoteles han realizado reformas en los últimos años, también la ciudad ha recibido un lavado de cara con la peatonalización de la plaza Costa del Sol. Pero los empresarios coincidan en que hay que continuar esa transformación hacia otras zonas, así como mejorar las comunicaciones entre El Bajondillo y La Carihuela, entre otras actuaciones. “No hay más que echar la vista al interior desde el paseo marítimo para ver las reformas que se han realizado y las que se están ejecutando en nuestros hoteles para adaptarnos a lo que nos piden los clientes. Haría falta que los ayuntamientos hicieran lo mismo. No podemos tener zonas que visitan nuestros turistas sucias o playas en mal estado. Si somos un destino de sol y playa no podemos desmontarlas en octubre y volverlas a montar en mayo, eso no es propio de un destino que se promociona como de col y playa”, puntualizó Callejón .

En cuanto a la estancia media de los turistas y visitantes que se hospedan en la ciudad esta sigue estando en torno a una semana de duración. Destaca el cliente inglés dentro del público europeo, seguido de los franceses y alemanas, además del público nacional, y se estima que el gasto medio crezca este verano aunque de forma moderada.

Entre los comerciantes las opiniones son muy variadas, pues en general observan un mayor trasiego de visitantes que no siempre se traduce en un mayor gasto. “Hay bastante optimismo entre los propios comerciantes y empresarios y eso se refleja en la actividad. Hay temas como el de la inmobiliaria que están volviendo a respuntar, la restauración, sobre todo en zonas como La Carihuela o El Bajdondillo que están funcionando muy bien y en los hoteles los precios han subido, lo que quiere decir que la carrera del turismo está mejorando un poco y con ello el tipo de cliente que llega a Torremolinos”, expresó el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos (ACET) que este año celebra su 30 aniversario.

Por su parte, el presidente de la Asocaición de Empresarios de Playas (Aeplayas) y propietario del chiringuito Los Manueles agregó que “esperamos que 2019 sea un año de referencia igual que lo fue 2017”. En este sentido, recordó que será a partir de este invierno, una vez finalice la temporada turística, cuando se lleve a cabo la gran transformación de los chiringuitos no solo de la localidad sino de todo el litoral. Los empresarios tienen previsto invertir entre 100.000 y 2000.000 euros en mejorar sus instalaciones. Algo que se irá realizando de forma progresiva entre octubre y febrero.

Por último, en la misma línea que los hoteleros y empresarios se manifestó el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, quien señaló que “las previsiones de cara a este verano son realmente positivas. Tenemos unos datos del mes de mayo muy interesantes, que escenifican el crecimiento con respecto a años anteriores y el liderazgo de Torremolinos con respecto a ciudades del entorno”. En este sentido, agregó que “sabemos que la industria de Torremolinos es el turismo, y desarrollar un vínculo con empresas privadas nos hace más fuertes. Hemos visto como hoteles referentes del litoral han invertido en reforma y ampliación más de 300 millones de euros. Esto nos potencia como destino y nos hace más atractivos. Hemos apostado por el desarrollo de la calidad y de las infraestructuras. La peatonalización y la unión entre plazas, en el que se integrarán los barrios, permitirá recuperar espacios para los ciudadanos y favorecer el producto local y la historia de Torremolinos como eje de unión entre la playa y el resto del municipio”.