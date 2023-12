El alcalde de Benalmádena pretende apurar al máximo los fondos europeos

Como en el filme Bienvenido, Mr. Marshall de Berlanga, los vecinos de Benalmádena se quedaron en la anterior legislatura compuestos y sin traje, dado que el anterior equipo de gobierno "tan sólo ejecutó unos 400.000 euros de los 12,5 millones" que componen los fondos europeos Edusi, destinados a proyectos o estrategias para el desarrollo urbano sostenible. O, al menos, este es el punto de vista esbozado por el actual alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara, que este jueves, durante un desayuno de redacción organizado por Málaga Hoy en el Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando, ha lamentado que "durante los últimos cuatro años y medio apenas se ejecutaran poco más del 3% de los fondos, según certifica la empresa auditora que contrataron ellos".

En estos momentos, asegura, la administración municipal ha pisado el acelerador y "pasados seis meses rondamos el 50%", por lo que cree que si su equipo hubiera llegado un año antes, "habríamos alcanzado el 80 o 90%". Una diferencia que él sitúa en la gestión. "Cuando no se tienen objetivos a conseguir, ocurre esto". No obstante, el regidor tiene claro que muchas de las cuestiones que planteaban ambos ejecutivos se quedarán sin posibilidad de acogerse a esta vía de financiación, cuyo plazo acaba el próximo 31 de diciembre, aunque los trabajos de justificación se extenderán hasta el 31 de marzo de 2024, lo que "no significa que se vayan a hacer, sino que se harán con fondos propios". A través de esta vía alternativa, por ejemplo, ya salieron a licitación dos proyectos el pasado agosto: la remodelación de la Oficina de Atención al Ciudadano o la del centro social Doña Gloria. Con todo, lo cierto es que, con fondos o sin ellos, Lara se ha comprometido a acometer una larga lista de infraestructuras que "van más allá de la legislatura".

Actuaciones que en este tiempo también han supuesto deshacer el camino recorrido por la anterior Corporación (y hacerlo de nuevo al andar) con el restablecimiento del cuarto carril en la avenida Antonio Machado, que fue eliminado en marzo del año pasado en pro de un modelo de ciudad sostenible y que generó protestas por los atascos registrados en la zonas, volviendo a construirlo el nuevo ejecutivo. "Suprimir el carril fue un desastre". A éste se suma la enmienda hecha a las obras realizadas en la avenida García Lorca, y que resultó ser un nuevo foco de polémica, puesto que el proyecto lo diseñó el anterior gobierno municipal del PSOE (incluyendo un carril bici que eliminaba plazas de aparcamiento), comenzó a ejecutarse antes de las elecciones y su continuidad acabó quedando en manos del ejecutivo popular, que lo modificó para que se construyeran menos metros. Las obras, tras prácticamente un año con todo levantado, "se encuentran ya al 70%".

Por otro lado se encuentran los planes de modernización de Puerto Marina, "uno de los grandes olvidados", y donde quieren erigir un nuevo complejo que sea "referente en todo el Mediterráneo", aunque para ello el Ayuntamiento todavía tiene pendiente renovar la concesión con el puerto, que venció en mayo de 2022. "Construiremos un nuevo espigón, un varadero de 24.000 metros cuadrados y una escuela náutica pionera en la que se puedan aprender distintas actividades ligadas al oficio". A lo anterior se añade, "más adelante", la construcción "de una zona comercial para llevar el comercio a la costa, cumpliendo así una de las demandas de los ciudadanos", así como "conectar el puerto con un túnel bajo el mar". De llevarse a cabo tal y como está planeado, ésta, sin lugar a dudas, sería una de las intervenciones que el alcalde barrunta a muchos años vista.

También en el largo plazo (esta vez en el plano negativo, porque es un mal que aqueja al municipio desde hace décadas) se encuentra la estacionalidad del turismo, contra el que Lara pone como remedio "invertir más en cultura e historia" y se compara con la capital. "Málaga hace 15 ó 20 años vivía del sol y la playa, pero ha experimentado un cambio espectacular. Se ha convertido en una potencia en cultura". Algo que quiere extrapolar a sus dominios. "Aquí tenemos un enorme potencial sin explotar: el edificio de La Tribuna; Benalroma, que está cerrado a cal y canto, la zona de minas... Incluso el museo precolombino en el que nos encontramos, que es el segundo más importante de España, y eso la gente no lo sabe". Por no hablar de la brecha existente entre dos de sus núcleos: Benalmádena Costa y Benalmádena Pueblo, que pretende paliar "haciendo que el autobús turístico suba a Benalmádena Pueblo".

Dentro de este plan entraría también la construcción de una nueva Casa de la Cultura, un proyecto que ya estaría "muy avanzando", y para el que barajan dos muestras. "Una exposición permanente del legado de Imperio Argentina, que ahora mismo está sin uso en Torremolinos" y "200 obras gráficas de Picasso que estamos a punto de cerrar, con un comodato a un particular, para que nos las ceda por 25 o 30 años".

Otra de las asignaturas en que mejorar el desempeño del municipio es la movilidad. Y no sólo en lo que a trazado urbano se refiere, sino también en el plano ferroviario. El regidor se suma a la reivindicación de que el tren litoral llegue hasta Marbella o Estepona. "Cuando el Cercanías se licitó debería haber llegado hasta Marbella. Ahora vemos que es la infraestructura más rentable. Siempre está abarrotado. Fue un acierto a medias". De hecho, el Consistorio lleva años solicitando un nuevo apeadero en la zona de Nueva Torrequebrada para, al menos, ampliar el número de estaciones, sin embargo, el Gobierno central "no termina de darnos el visto bueno".

Si bien las arcas municipales tampoco están agradeciendo precisamente la instauración del autobús gratuito. "En Benalmádena tenemos las líneas M106 y M107 a demanda, como puede ser un Uber, Bolt o Cabify. El autobús viene a tu puerta a una hora y te recoge. El problema es que esto nos cuesta 27 euros por persona. Es una barbaridad. No lo podemos sufragar". Motivo por el que han pedido al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga "que estudie las áreas con mayor demanda para hacer un itinerario que las cubra y que sea constante; de modo que incrementemos un poco lo que se paga pero podamos cubrir mucho mas terreno".

Aquellos que optan por el vehículo privado, en cualquier caso, no lo tienen precisamente fácil para aparcar en Benalmádena. Y menos aún teniendo en cuenta que es el quinto municipio de toda España que más población ha ganado de 2022 a 2023, un 3,8%, pasando de 73.549 a 76.318; según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este miércoles. "Nuestro objetivo es seguir construyendo bolsas de aparcamiento en Benalmádena Costa y el polígono industrial de Arroyo de la Miel, y también la reapertura del parking de Pueblo Sol, que esperamos que esté listo para el verano", concluyó el alcalde.