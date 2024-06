COAG critica que el "tradicional" almendral montañoso malagueño queda fuera de las ayudas a Ecológico

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias, COAG, de Málaga, critica que se han quedado fuera de las Ayudas para la Agricultura y la Ganadería Ecológica para la provincia importantes explotaciones de la provincia que venían beneficiándose de ella, especialmente almendral montañoso "muy tradicional en la provincia", indica el secretario Provincial de la organización, Antonio Rodríguez. "Además, es inaceptable que un 15% de solicitudes en conversión y un 10% en mantenimiento queden fuera de la ayuda. Eso son muchos agricultores y ganaderos que no van a poder seguir con la actividad, que no van a poder mantenerse en el sector al verse fuera de la ayuda", explica, a la vez que detalla que la mayoría de agricultores y ganaderos excluidos de la ayuda se han visto desfavorecidos por un sistema de baremación poco sensible a determinadas situaciones y casuísticas.

Desde COAG Málaga detallan que para el acceso a la ayuda no se han premiado conceptos que en otras ediciones contaban con un importante apoyo. A puesto como ejemplos la antigüedad en este tipo de cultivo o el hecho de que la explotación se encontrara en una zona de montaña. "El baremo que se ha introducido en esta convocatoria no presenta un equilibrio, no es ecuánime y deja fuera a agricultores y ganaderos de toda la vida, que llevan muchos años dedicando su esfuerzo al cultivo ecológico y que ahora son apartados, al dejarlos sin puntuación. No es lógico retirar la baremación de las zonas de montaña, dejando a esas explotaciones desprotegidas, cultivos que en su mayoría son frutales de secano, es decir almendro", critica Rodríguez.

COAG en Málaga apunta que en la presente convocatoria se han baremado con una mayor puntuación áreas con protección medio ambiental y zonas vulnerables por contaminación de nitratos, habiendo sido despojados de puntuaciones altas otras categorías premiadas en anteriores ediciones como las mencionadas áreas de montaña o la antigüedad en el cultivo, el tiempo dedicado al mismo. "Exigimos que las ayudas recojan a todos estos agricultores. Se trata de unas ayudas fundamentales para nuestra provincia y primordiales para este tipo de agricultura, sin las cuales es imposible subsistir. Sin ellas se deja abandonados a esos agricultores y ganaderos, se les condena a desaparecer, a no poder seguir con la actividad", concluyen.