Una empresa municipal de Benalmádena denuncia a Navas por desvelar presuntamente datos confidenciales

La empresa municipal Innoben de Benalmádena ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Torremolinos una denuncia contra el concejal socialista, Victoriano Navas, por desvelar presuntamente secretos empresariales y datos confidenciales de la sociedad en sus redes sociales, según ha anunciado este jueves la consejera, Presi Aguilera. Mientras, el socialista asegura que “no se ha revelado ningún dato ni ningún secreto” y que ha hecho público “los datos de los cargos”.

Aguilera ha destacado que el denunciado no ha respondido al primer burofax enviado, “donde le pedíamos que devolviera de forma inminente toda la documentación de la empresa que tiene en su poder y que está haciendo pública, ocasionando un grave perjuicio a la misma”.

Según se recoge en la denuncia, “por si no fuera poca la gravedad de los hechos, publicar el número de cuenta y la entidad donde Innoben tiene abierta su cuenta corriente y el número de tarjeta de crédito y los cargos asociados en ella”, se señala que el socialista ha difundido “información secreta de la empresa y comercial y ha dejado al descubierto información confidencial de la empresa municipal para llevar a cabo tareas de promoción”, supuestamente.

En la denuncia, Innoben alerta de que el concejal Victoriano Navas “no sólo tiene en su poder información confidencial de la empresa, que ya no le corresponde porque no es ni alcalde ni concejal de Turismo, sino que además la utiliza para publicarla en sus redes sociales” presuntamente, y asegura que “ha dejado al descubierto secretos empresariales y publica el número de cuenta completo de la empresa, el número de tarjeta de crédito asociado a la cuenta y los cargos asociado durante varios periodos en los años 2020 y 2021. No sólo estamos hablando de ilícita la publicación de estos datos confidenciales, sino del riesgo de ‘hackeo’ de las cuentas al publicarse esta información tan delicada”, ha señalado Aguilera.

Por último, la denuncia recoge que el concejal Victoriano Navas ya fue condenado en el año 2022 por delito electoral por el Juzgado de lo Penal Número 6 de Málaga, dado el mal uso que realiza de sus redes sociales.

Navas señala que ha hecho público “los datos de los cargos”

Por su parte, el secretario general del PSOE, Víctor Navas, ha señalado que “no se ha revelado ningún dato ni ningún secreto”, remarcando que ha hecho público “los datos de los cargos”, por lo que se ha mostrado “bastante tranquilo”.

El socialista ha apuntado a la “caza de brujas que emprendió el PP contra la oposición para acallar nuestra labor”, y “ahora se sacan de la manga que hice público hace unas semanas en mi perfil de Facebook el extracto de la tarjeta de crédito que tuve el tiempo que fui alcalde y que servía para contratar las campañas de promoción turística en redes sociales”.

“Esa tarjeta era la única forma de contratar campañas porque en las redes no puedes pagar ni por transferencia ni con cargo a cuenta, ni siquiera en efectivo”, ha referido Navas, quien ha recordado que durante su mandato como alcalde “la utilizó el PP mientras estuvo en la oposición para decir que yo tenía una tarjeta black y pedía explicaciones”.

Por ello, ha valorado que la denuncia es “una cortina de humo para desviar la atención sobre la nefasta gestión económica que están llevando a cabo, precisamente estos días que se ha aprobado un presupuesto con la oposición en bloque votando en contra, y que arroja a un déficit de 37 millones de euros, como indican los informes técnicos”.