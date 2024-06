Así son las medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Torrox para afrontar la "situación de sequía extrema"

El Ayuntamiento de Torrox ha hecho públicas las medidas para plantar cara a la "situación de sequía extrema", una serie de actuaciones destinadas a "todos los ciudadanos de Torrox, vecinos y visitantes de los núcleos urbanos que lo componen, de urbanizaciones y zonas diseminadas". El alcalde de Torrox, Óscar Medina, cita la Orden de 22 de mayo de 2024, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en la que se declaró mantener la situación de excepcional sequía en el Sistema Viñuela-Axarquía, estableciéndose determinadas medidas y prohibiciones en los usos del agua potable. En el bando apunta así que se establece una dotación máxima de 200 litros por habitante y día considerando el total de los recursos y se autoriza con carácter excepcional determinadas actuaciones para el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Entre las prohibiciones, el consistorio señala las siguientes: no se podrá utilizar agua potable en casos de riego de jardines, huertos, parques o zonas verdes, tanto públicas como privadas; riego de campos de golf; baldeo de calles, aceras, fachadas o de cualquier otra superficie, tanto pública como privada, salvo que el mismo se realice con agua no potable. Destacan que solo se podrá realizar el lavado de coches en los establecimientos autorizados y se prohíben las fuentes ornamentales que no tengan circuito cerrado de agua, duchas y surtidores públicos, duchas y lavapiés de playas así como "cualquier otro uso no esencial".

Como autorizaciones excepcionales, "y siempre y cuando quede garantizado el abastecimiento público", se permitirán los siguientes usos: rellenado parcial de piscinas públicas y privadas que dispongan de un sistema de recirculación del agua, en las cantidades indispensables para reponer las pérdidas por evaporación, limpieza de filtros y para garantizar la calidad sanitaria del agua; primer llenado de piscinas públicas y privadas de nueva construcción o el llenado que responda a obras de rehabilitación de la piscina o de modificación del vaso; en centros educativos, el llenado completo o parcial de piscinas desmontable de capacidad inferior a 500 litros destinadas al baño de niños. Respecto a las duchas, se permite la puesta en funcionamiento de las duchas de establecimientos deportivos y piscinas donde el uso de la ducha sea obligatorio para su utilización. En cuanto al riego de zonas verdes, se permitirá el riego con agua no apta para consumo humano con una frecuencia máxima de una vez por semana y sólo para efectuar el riego de supervivencia de árboles, arbustos y plantas (no praderas).

El Ayuntamiento de Torrox advierte que la Policía Local podrá realizar tareas de vigilancia y control. Desde el equipo de gobierno ruegan "a toda la ciudadanía, organismos, empresas y demás colectivos sociales, a llevar a cabo un uso racional, responsable y solidario de un bien tan escaso como es el agua y a realizar un esfuerzo colectivo y solidario de ahorro, restringiendo el consumo de agua potable, aunque ello suponga molestias e incomodidades".