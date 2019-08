–¿Cuánto tiempo llevan con la falta de agua potable?

–Comenzaron en 2015 y ya en 2016 se declaró el agua no potable. Se pudieron solucionar los problemas durante un plazo, pero se volvió a declarar no potable. Este mes, en agosto, es cuando hace dos años consecutivos que estamos con el agua declarada no potable. Es el tiempo que llevamos recurriendo a las cubas de agua para abastecernos. En definitiva, llevamos con la problemática unos cuatro años.

–Exactamente, ¿dónde reside el problema?

–Viene de los niveles de los acuíferos, que cada vez son más bajos por la falta de lluvia. Esto hace que se vaya sacando el agua de la parte más baja.

–¿Esto hace que el agua sea de menos calidad?

–Claro, superamos los niveles de cloruro. Al superar los niveles se tiene que declarar no potable. El Ayuntamiento realiza las analíticas semanalmente porque veíamos que había problemas con el agua. Una vez que se detectó que no cumplíamos los parámetros, el Distrito Sanitario declaró el agua no potable.

–¿Considera que se solucionaría con el trasvase de agua desde el pantano de Iznájar hasta la zona norte de la capital?

–Nosotros entendemos que sí. El agua del trasvase es potable que es lo que nosotros pedimos. Además, al traer agua desde otros puntos es posible que nuestros acuíferos se puedan recuperar porque ya dependeríamos del pantano cordobés.

–Además de la reunión que mantuvieron el pasado miércoles los distintos alcaldes de las comarcas de Antequera y Nororma, ¿han realizado otro tipo de peticiones o movilizaciones?

–Sí. Llevamos unos años con el asunto del pantano de Iznájar, lo que ahora se pide es que esto se retome de nuevo para que de verdad las administraciones lleguen a un acuerdo.

–Es destacable que se hayan unido trece alcaldes.

–Uno de los acuerdos era estar unidos porque está afectando o puede afectar a todos los municipios. Entendemos que estando juntos las administraciones nos van a escuchar. Los trece alcaldes pactamos no mirar ideologías, partidos políticos ni colores para poder llegar a una solución.

–De cara a la última petición, ¿han recibido alguna respuesta?

–No, todavía no. Enviamos la solicitud el pasado jueves a todas las administraciones, pero no hemos obtenido respuesta. Todavía es pronto.

–¿Han recibido quejas por parte de los habitantes?

–Todos entienden que es un problema muy difícil. Los ciudadanos también saben que llevamos trabajando mucho en este problema desde la pasada legislatura. Es más, con los recursos que tenemos, son conscientes de que no podemos hacer mucho más. No hay crispación, lo entienden, pero es verdad que no es fácil porque ha pasado mucho tiempo y no se encuentra una solución.

–¿Cómo perjudica a una persona no tener agua potable?

–Sí tenemos agua para el uso doméstico, así que lo único que nos perjudica es que no hay agua para beber ni cocinar. Sí es verdad que aquí el agua siempre ha sido alta en cloruro y nitratos, por lo que es habitual beber agua embotellada. Pero siempre es más cómodo abrir el grifo y poder tener agua para beber o cocinar. Estamos luchando para conseguirlo.

–¿Cree que se podrá solucionar pronto?

–Yo sí tengo esperanza de que por fin las administraciones, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, se pongan de acuerdo para llevar a cabo este proyecto. No obstante, des el Ayuntamiento de Fuente Piedra estamos buscando soluciones a corto plazo.

–¿Han encontrado alguna?

–Unas de las primeras medidas que impulsé cuando fui elegido alcalde fue formalizar un Pacto Local por el Agua, para trabajar a nivel local también juntos para solucionar este problema. Además, me he reunido con la subdelegada del gobierno de España en Málaga, he solicitado una reunión a la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y Presidente de la Diputación de Málaga para buscar medidas a corto plazo para nuestro municipio y exigir que se pongan los medios técnicos a disposición del ayuntamiento de Fuente de Piedra y buscar esas soluciones.