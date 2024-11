Los vecinos de Cártama que se resisten a desalojar: “Aquí podemos ir sacando agua y salvar algunas cosas”

Hace dos semanas que muchos de los vecinos de Doña Ana, en Cártama, perdieron casi todo. A pesar de la alerta roja activa hasta esta noche en el Valle del Guadalhorce -entre otras comarcas- y la recomendación de que sus habitantes desalojen por la proximidad de sus casas al río, algunos han decidido tapiar sus hogares y quedarse dentro: “Estando aquí podemos ir sacando agua y salvar algunas cosas”.

Remedios recibe a 'Málaga Hoy' en la puerta de su vivienda; en el interior cuatro personas más, incluida una pequeña de tres años y dos personas mayores. La lluvia aprieta y el ojo no lo despegan del móvil. A través de grupos de WhatsApp se avisan de los litros que lleva el agua y el riesgo de su desbordamiento.

Han atrincherado sus inmuebles con rasillas y yeso con la esperanza de que el agua y el fango no vuelva a anegar sus salones. Aún continúan limpiando los destrozos de la anterior DANA. Paqui reconoce que tiene “miedo”. “Ya he perdido toda mi ropa y electrodomésticos. ¿Qué más?”. Vive sola, pero su exmarido se ha ido para que no atraviese sola la gota fría.

Vecinos han optado por tapiar las entradas de sus casas para evitar inundaciones ante una hipotética crecida por las fuertes lluvias previstas para este miércoles en la zona. El Ayuntamiento ha repartido rasillones y yeso en esta pedanía y los vecinos se han puesto manos a la obra, según ha explicado a Paqui, residente en el lugar y que esta noche, cerca de las 23:30 horas remataba el murete levantado en la entrada de su vivienda y nos hablaba desde el interior, donde va a permanecer. Tiene “miedo a perder lo poco” que le ha quedado. Porque hace 15 días, con las últimas inundaciones que provocó la DANA, ya lo perdió todo. “Me quedé solo con lo puesto”, aunque, reconoce, voluntarios la ayudaron “muchísimo”.

Han tapiado su vivienda para evitar que las fuertes lluvias penetren en el interior. “Estoy en una situación muy crítica”, se lamenta. Teme que la situación vuelva a repetirse, cuando todavía le queda “mucho por limpiar”. Asimismo, ha recordado que hace dos semanas se desbordó el río y se inundó su casa y que ahora, de forma preventiva, han optado por protegerse tapiando sus inmuebles porque puede que caiga demasiada agua y "vuelva a salir el río", que discurre a pocos metros de la barriada.

"La Policía ha dicho que nos preparemos por lo que pueda venir", ha asegurado, para añadir que la mayoría de vecinos se han afanado en las labores de tapiado en este núcleo donde viven en torno a medio centenar de personas.

Remedios también ha comentado que hace unos días entró bastante agua en los inmuebles y que, aunque ahora sí les han avisado, la vez anterior les pilló "de sorpresa" y se inundaron muchas viviendas. Asimismo, ha afirmado que algunos han optado por marchar a casas de familiares y que espera tras el tapia, no entre las casas.