Desafío de Guerreros: Un domingo de obstáculos en Rincón de la Victoria

La playa de Rincón de la Victoria se llenó de desafíos físicos cuando más de 1.000 atletas se congregaron para participar en el evento de carreras de obstáculos conocido como Desafío de Guerreros. A pesar de ser un día de descanso para muchos, estos valientes deportistas optaron por la acción y se dispusieron a enfrentar una serie de pruebas de obstáculos que llenaron la orilla del municipio.

El último evento del año de Desafío de Guerreros reunió a participantes de diversas categorías, desde novatos y aprendices de guerreros hasta atletas experimentados dispuestos a enfrentar retos que abarcaban distancias de 6 a 10 kilómetros. La jornada comenzó con una carrera de élite de 10 kilómetros, donde los atletas más experimentados compitieron en una carrera individual. Los tres primeros de esta categoría aseguraron su clasificación para el OCR World Championship, mientras que los siguientes 25 en la categoría Age Group también obtuvieron su pase a esta prestigiosa competición.

A medida que avanzaba la mañana, la playa de Rincón se llenaba cada vez más de participantes, familias y espectadores ansiosos por presenciar la acción. Los atletas se prepararon con entusiasmo, algunos calentando individualmente, pero la mayoría lo hizo en grupo al ritmo de la música y bajo la dirección de entrenadores personales asignados para el evento, lo que garantizó que la energía y la emoción estuvieran en su punto máximo.

Este evento no solo atrajo a locales de Rincón de la Victoria, sino que también congregó a participantes de diversos municipios de Málaga, como El Palo, Campillos, Marbella, y hasta personas de otras provincias como Granada y Córdoba. Uno de los participantes compartió: "Hemos venido desde Alhama de Granada, nos enteramos de esto y no lo pensamos dos veces. No tenemos mucha experiencia en esto, pero lo que une a personas de todos los lugares es la búsqueda de diversión y una actividad saludable al mismo tiempo".

Una característica destacada de la carrera fueron los desafiantes obstáculos, con uno de los más temidos llamado Goliat 3.0. Este obstáculo presentaba una impresionante rampa de ocho metros de altura que se convirtió en un verdadero reto para todos los participantes, desde los atletas de élite que luchaban por superarlo hasta los corredores populares que se enfrentaron a este monstruo por primera vez. Uno de los participantes novatos describió su experiencia: "Cuando vi a ese pedazo de bicho, me quería morir. Tuve que intentarlo muchas veces porque me costaba subir la vida, impone mucho".

La playa se llenó de camisetas patrocinadas por la carrera, camisetas de gimnasios locales y muchas prendas personalizadas con nombres ficticios y apodos divertidos. Además, muchos participantes llevaron sus caras pintadas como auténticos guerreros de películas, lo que añadió un toque adicional de emoción al evento.

Al finalizar la mañana, todos los participantes estaban cubiertos de sudor, magulladuras y barro, pero llevaban con orgullo su medalla en el pecho, ya que se otorgaron medallas a todos los que completaron la carrera. La atmósfera era de felicidad y emoción con participantes saludando a amigos y familiares al cruzar la línea de meta.

Mientras esperaban con ansias la entrega de premios y la ceremonia del podio, todos se relajaron en la orilla de la playa, disfrutando de la brisa fresca del otoño y de frutas proporcionadas por los organizadores del evento.

Los tres destacados ganadores que se han asegurado su clasificación para el OCR World Championship son los siguientes:

En la categoría masculina:

Rubén García - Primer Lugar Diego Ramos - Segundo Lugar José Manuel Corrales - Tercer Lugar

Mientras que en la categoría femenina:

María Bravo - Primer Lugar Soraya de la Cruz - Segundo Lugar Andrea Barcenilla - Tercer Lugar

Estos atletas han demostrado su habilidad y determinación al asegurarse un lugar en el campeonato mundial de obstáculos, destacando en la competición Desafío de Guerreros en Rincón de la Victoria.

Este evento en el municipio no solo fue una competición física, sino también una oportunidad para la comunidad de atletas y amigos de disfrutar de una jornada de domingo saludable.