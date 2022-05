Abraham Cambres se hace con el triunfo en el concurso nacional de corte de jamón de Ronda

Ocho de los mejores cortadores de jamón del panorama nacional se han batido este domingo en duelo en el concurso celebrado en Ronda y que está organizado por la Casa del Jamón en colaboración con el Ayuntamiento rondeño.

Un evento que se celebró en el Convento de Santo Domingo y en el que los participantes han tenido que hacer frente a un jamón ibérico de 7,5 kilos, una pieza de la que han tenido que conseguir el máximo rendimiento posible en forma de platos y la elaboración de distintos platos de muestra de las diferentes zonas del jamón: punta, babilla y maza. A ello se suma el tratar de conseguir un plato con 100 gramos de jamón exactos en tres intentos, algo realmente complicado y que solo un cortador lo logró en una ocasión.

Eso sí, lo primero que tenían que acometer era la limpieza de cada una de las piezas antes de iniciar el corte, tras lo que se activó un tiempo de dos horas en el que tenía que conseguir completar el loncheado de jamón al completo.

En ese tiempo cada cortador tiene que conseguir entre 35 y 40 platos de un jamón de este tamaño, que se considera como un rendimiento óptimo, ya que también depende de las características que tenga cada pieza. Un trabajo en el que la loncha debe ser lo más fina posible y con una longitud de entre 3 y 5 centímetros para que entre dentro de los márgenes que se consideran como correctos. “Tiene que ser lo más fina posible, como un papel de fumar”, explicó Leocadio Corbacho, uno de los integrantes del jurado y que ha sido campeón de España en esta modalidad.

Y es que aseguran que un jamón si es bueno y está bien cortado sabe mucho mejor que aquel que no lo está. “Un jamón cinco estrellas que no esté bien loncheado no sabe igual que uno que tenga un corte perfecto”, indicó Juan Manuel Marín, otro de los integrantes del jurado.

Un jurado que también tuvo muy en consideración la forma de trabajar, la limpieza a la hora de hacerlo o el estilo. “El cortador se tiene que ver que está cómodo con el cuchillo, que parezca que no está haciendo esfuerzo”, indicó Corbacho.

Un trabajo que el público presente pudo ver en directo y además degustar el jamón que estaba cortado para apreciar la pericia de los profesionales. Todo ello acompañado por alguno de los vinos de la bodega Lunares que ha sido la elegida para este evento.

Tras finalizar el tiempo previsto el jurado ha proclamado vencedor del concurso al murciano, Abraham Cambres, que también se hizo con el premio al mejor plato creativo. Mientras tanto, el segundo puesto ha sido para el onubense, Vicente García, y la tercera plaza ha sido para el gaditano, Juan Carlos Garrido.