Ronda lanza una campaña para reducir comportamientos "incívicos" en las calles

La delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ronda, Cristina Durán, ha presentado una campaña informativa desarrollada por el Consistorio con el objetivo de aumentar el cumplimiento de las ordenanzas municipales en aspectos como el cuidado de los espacios públicos reduciendo acciones incívicas como el daño al mobiliario urbano y espacios verdes, el abandono de muebles y otros objetos en la vía pública o la recogida de las heces y la disolución de la orina de los perros por parte de sus propietarios cuando sacan a pasear a sus mascotas.

Así, se ha editado un folleto donde se recogen estas ordenanzas, y también se ha habilitado un apartado específico de consulta en la web municipal para que los ciudadanos puedan informarse sobre aspectos concretos de la misma.

Por apartados, Durán ha recordado la prohibición de dañar árboles y zonas verdes o el mobiliario público. También la obligatoriedad de depositar los residuos sólidos de forma correcta y en el horario establecido por la norma, censurando los vertidos incontrolados de escombros detectados en distintos puntos del término municipal, así como muebles e incluso ruedas de vehículos, incluso de tractores.

Igualmente, la delegada ha señalado que, a petición de muchos ciudadanos, se aumentará la vigilancia para prevenir que los propietarios de perros dejen los excrementos de sus mascotas en la vía pública. Al respecto, ha recordado, en las ordenanzas municipales se establecen tres tipos de sanciones: leves, como no llevar bolsas para recogida de heces o una botella con agua y vinagre para diluir la orina, con una penalización de 50 euros; graves, como como no recoger los desechos o no diluir la orina, con una multa de 150 euros, o muy grave, con 400 euros si resulta dañado mobiliario urbano, por ejemplo. “Se trata de una campaña informativa en la que apelamos a la conciencia de la ciudadanía para no tener que llegar a la sanción”, ha concluido Durán