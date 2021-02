Un cartel de autor para la Semana Santa de Málaga 2021

Málaga no podrá disfrutar de sus tradicionales procesiones en esta Semana Santa de 2021, pero Andrés Mérida ha querido compartir su personal toque de alegría y positividad a todos los malagueños. Para ello ha representado en el cartel oficial de la Semana Santa de este año una biznaga, uno de los iconos de la ciudad, con la sangre derramada de Cristo sujeto por un sudario, trazado con unos colores muy vivos.

Esa será la pintura que Málaga llevará por bandera en un año muy complicado, pero al fin y al cabo la Semana Santa anuncia la llegada de la primavera es la época en la que las flores brotan, las ilusiones se desbordan, y las sonrisas se intuyen incluso tras las mascarillas.

El propio artista algecireño, en la presentación que ha tenido lugar esta mañana en el auditorio Edgar Neville de la Diputación, agradeció a la Agrupación de Cofradías por la apuesta clara por la innovación y el arte contemporáneo. “Yo tenía claro que iba a pintar a Cristo, siempre pinto su figura en mis exposiciones”, confesó Andrés Mérida. Además, se trata de una representación personal, ya que no se refiere a ninguna imagen titular perteneciente a las hermandades y cofradías.

“El azul simboliza a Málaga y el rojo hace alusión a la pasión. Creo que la biznaga nunca se representó en un cartel de la Semana Santa de nuestra ciudad”, explicó el artista. Andrés Mérida invita al recogimiento con esta obra y a vivir con intensidad una nueva Semana Santa. “El cartel es un grito en las redes, hoy día es más rápida la información, y este formato digital contribuirá a que llegue a más gente”, concluyó el autor.

Intervenciones durante el acto

El periodista Santiago Souvirón fue el encargado de presentar el acto, recordando que en todo momento la organización ha velado por cumplir con todas las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades sanitarias. También quiso recordar y poner en valor el centenario de la Agrupación de Cofradías. “Las cofradías están conformadas por personas de distintos barrios, culturas y gustos, pero personas al fin y al cabo. Por eso las cofradías somos reflejo de esta sociedad”, defendió Souvirón antes de presentar a Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías.

“Este año tenemos un vacío emocional a consecuencia de la pandemia. Por eso, estos actos que estamos haciendo nos reconfortan y nos permiten compartir momentos emocionantes y profundos”, explicó Atencia. El presidente expuso que este cartel lo encontraremos ya no solamente en cada rincón de la ciudad, sino en todos los dispositivos móviles. “Es la imagen que anuncia lo que vamos a vivir en apenas unas semanas, la que miraremos con impaciencia. En ella iremos descubriendo nuevos detalles y nuevos mensajes”, aseguró Pablo Atencia.

Sergio Corral, presidente de la fundación Unicaja, invitó a vivir la Semana Santa de una forma más íntima, para así volver a la esencia de esta celebración. “Concurrimos aquí con un sentimiento abiertamente agridulce, en el que la alegría habitual por conmemorar este acto, que forma parte del ritual de inicio de la Semana Santa, se ve ensombrecida por las circunstancias globales y por la supresión de los recorridos procesionales de este año. Una decisión que, dicho sea de paso, ha sido encajada y promovida por la comunidad cofrade con una dignidad, un sentido cívico y una templanza de espíritu que no pueden menos que despertar la admiración más sincera de todos”, expresó Corral.

De igual forma, el presidente de Unicaja afirmó que cuando los malagueños analicen con el paso del tiempo las convulsiones de esta época, se sentirán orgullosos de no haber dejado a Málaga en 2021 sin el magnetismo de su representación pictórica.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, expresó que definir lo que es la Semana Santa para Málaga es algo muy complicado. “Es sentimiento, es pasión, es intimidad, es arte, es alegría, es nostalgia, es reivindicación, es devoción, es amor, es vida. Es una tradición polifacética a mitad de camino entre la fe, el arte y la cultura, lo que hace muy complicado, muy difícil, plasmarlo en el límite de lo físico”, describió Salado.

El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, cerró el acto institucional. “Me alegra que los artistas malagueños tengan cosas que decir y sean protagonistas. Pero me gustaría resaltar el vídeo del proceso creativo ‘Aroma y Pasión’ que nos muestra el proceso creativo de la obra. Estoy convencido que será viral, en el aspecto positivo de la palabra”, bromeó el alcalde.

Manolo Castillo, director de Diario Sur, antes de descubrir la ansiada obra compartió su fe y esperanza con todos los presentes. “Siempre fue la lluvia lo que nos dio más miedo a los cofrades, mirando al cielo y consultando el parte meteorológico. Este año, otra vez más, no será la lluvia la que nos deje en casa sino el virus. Un virus invisible a nuestros ojos, pero letal cuando se agarra a los pulmones y arrebata el aire con el que respirar”, recordó Castillo.

“Cuando me puse a pensar en qué decir de él lo primero que me vino a la cabeza fue la palabra verdad. O mejor dicho en la búsqueda permanente de la verdad. Y también me vinieron a la mente palabras como determinación, coherencia y compromiso”, dijo Castillo en referencia a Andrés Mérida.

El artista no ha renunciado a sus trazos, a su esencia, y ha regalado a Málaga ese último suspiro que desemboca en la biznaga malagueña. No hay procesiones, pero la cuaresma avanza, una Semana Santa muy especial está cada vez más cerca, y ya cuenta con su cartel oficial de autor al más puro estilo Andrés Mérida.