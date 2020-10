“La navidad será un buen termómetro para ver qué decisiones se toman, nos servirá para poner una fecha límite”

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga presentó el martes 6 de octubre su programa de actos por el centenario fundacional en Sevilla, y próximamente lo hará en Antequera y el Vaticano. Muchas son las actividades propuestas, que comenzarán a partir del 21 de enero de 2021, pero la sombra del coronavirus planea sobre ellos y sobre la próxima Semana Santa.

Pablo Atencia, presidente de la institución cofrade, insiste en que se sigue trabajando con normalidad y con tiempo para poder buscar posibles alternativas a los actos que no se pudieran realizar o tuvieran que modificarse.

-¿Cómo fue el recibimiento en Sevilla en la presentación del Centenario?

-Las sensaciones fueron bastante buenas y estamos satisfechos. Todo esto ya comenzó el 21 de enero de este año con ‘El camino hacia el Centenario’, presentando en Málaga las actividades que íbamos a tener desde el 21 de enero de 2021 hasta la misma fecha del 2022. Teníamos planificado en este 2020 dar a conocer a nivel provincial, andaluz, nacional e internacional los actos que iban a tener lugar en el centenario como un hecho histórico. La pandemia nos ha imposibilitado empezar en el mes de mayo, hemos tenido que ir agrupando los actos. Queríamos haber realizado presentaciones en todas las capitales andaluzas y por comarcas en Málaga. Al final hemos condensado esas presentaciones a nivel andaluz en Sevilla, y el día 23 lo haremos en Antequera y tenemos intención de ir en noviembre al Vaticano.

-¿Los actos en Antequera y el Vaticano seguirán el mismo esquema que la presentación en Sevilla?

-Tenemos todavía que perfilarlo, pero será un formato similar. Son actos de promoción y divulgación del centenario y la Semana Santa. A pesar de las circunstancias debemos trabajar con ilusión, estamos presentando los actos de todo un año, planificados para que en los primeros meses se puedan realizar sin problema limitando su aforo. La magna está prevista para finales de septiembre al igual que el congreso internacional, que ahí ya, a un año vista, esperamos que las medidas se hayan relajado bastante.

-¿Confía la Agrupación en poder realizar la magna prevista para el 25 de septiembre de 2021?

-Nosotros somos realistas, estamos en la sociedad y vemos las noticias. Eso no quita que trabajemos en posibles alternativas ante situaciones adversas, nos adaptaremos a lo que dicten las autoridades sanitarias. En la comisión del centenario, hay más de 100 personas trabajando. A lo mejor en algún caso no hay otra posibilidad y se debe suspender el acto en sí. Nuestra obligación es seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos y suspender, no tiene sentido ahora a un año vista. Siempre es mejor tenerlo preparado y esperar. Las autoridades afirman que para el segundo semestre del año que viene estarán las cosas más relajadas, se habla de la vacuna que estará para marzo o abril, y tenemos actos hasta el 21 de enero de 2022.

-¿Apoya las palabras del presidente de la Junta de Andalucía y se trabajará de forma conjunta con la institución de cara a la celebración Semana Santa de 2021?

-Son unas palabras bastante realistas, van en la línea de lo que nosotros estamos trasladando al exterior. A tantos meses vista es muy difícil decidir algo en firme, lo que sí podemos es trabajar en esa línea, coordinados con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga y crear alternativas para todos los escenarios que se puedan dar. Tenemos una comisión que se llama ‘Semana Santa de 2021’, compuesta por un hermano mayor de cada uno de los días. En ella trazamos las líneas rojas, es decir, hasta qué punto estamos dispuestos a procesionar o las limitaciones que pueden tener los cultos.

-¿Qué fecha límite se marca en la Agrupación para decidir sobre la salida o no de los desfiles procesionales?

-Estamos muy pendientes de la evolución de los acontecimientos. La celebración de la navidad va a ser un buen termómetro para ver qué decisiones toman las administraciones y cómo evoluciona la pandemia. Veremos cómo se coordinará el alumbrado, el movimiento de personas por el centro y los barrios, y la organización de la cabalgata de Reyes Magos. Todo esto nos servirá para poner una fecha límite, los cofrades estamos muy preparados. Con los carnavales estamos hablando de circunstancias distintas porque esta fiesta tenía una serie de problemas como los preparativos y los ensayos. Nosotros tenemos mucho más margen para tomar una decisión.

-¿Qué posibles alternativas se barajan si no se pudieran realizar los desfiles procesionales en 2021?

-Barajamos desde que tenga lugar con total normalidad, hasta que tenga límites o que se suspenda. Estamos centrados en la primera opción. En las cofradías ahora tendrán que plantearse la fecha de tallaje y el reparto de túnicas, todo eso sigue como siempre. Ahora mismo hay muchas alternativas pero ninguna concreta, lo que intentaremos es plasmarlo en un protocolo pactado con los hermanos mayores. Algunas hermandades estarán dispuestas a ceder en algunas cosas y otras no, hay que buscar el consenso, somos 41 cofradías. El papel del presidente y de los equipos de trabajo es sumar voluntades y llevar a cabo lo que piense la mayoría, que siempre suele ser muy amplia.