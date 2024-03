Prendimiento, una procesión 'agridulce' pasada por agua en Málaga: "La tromba nos cayó en Carrión"

La primera jornada de la Semana Santa 2024 estuvo protagonizada por la lluvia. Pocos eran los que ya a principios de la tarde esperaban que alguna Cofradía tomara la decisión de salir a la calle, pero hubo sorpresas. Prendimiento y Huerto dijeron que sí, que procesionarían, la primera en un recorrido más corto y la segunda lo haría al completo. A Huerto no le dio tiempo a salir por completo y se dio la vuelta, minutos después de echarse a la calle. A Prendimiento le sorprendieron las lluvias mientras volvía y muchos han sido los que a través de redes sociales han dejado su opinión al respecto.

Los gritos de “Sí, se puede” de los malagueños que esperaban en calle Carrión al mismo tiempo que se protegían de las precipitaciones con paraguas, bolsas de basura y chubasqueros, va a ser uno de los recuerdos que quedará grabado en la memoria de todos los que formaron parte del cortejo de Prendimiento en el Domingo de Ramos de 2024. Para los presentes, lo inolvidable va a ser haber visto al Cristo protegido con plásticos, el manto de la Virgen también cubierto, los nazarenos mojados, al igual que las mantillas, y los músicos que les acompañaban vestidos con chubasqueros haciendo todo lo posible por seguir aguantando, al mismo tiempo que protegían sus instrumentos.

Un Domingo de Ramos pasado por agua, nunca mejor dicho, ha hecho que surjan opiniones de todo tipo entre los cofrades malagueños, los hermanos de la hermandad y los músicos. Uno de los portadores del trono de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, con el que ha podido contactar este periódico, ha asegurado que “si la Junta vio acertado salir en un recorrido más corto y aún así nos pilló la lluvia, sinceramente no es para culpar a nadie, tuvo que ser así”. De las pocas horas que duró el recorrido, este cofrade se queda con el apoyo de todos los malagueños que se volcaron a la calle. Para él, ese aliento fue muy importante porque era lo que necesitaban y lo que les ayudó a que todos los hombres que estaban bajo estos varales fueran “un bloque” y subieran de una”.

Por otro lado, en las redes sociales ha habido quien ha calificado como “irresponsable” la decisión por parte de la hermandad de salir a la calle. Entre ellos se encuentra Manuel Marmolejo, vicepresidente de la Diputación de Málaga, que añadió en un mensaje a través de la red social ‘X’ que “el patrimonio no es del Huerto ni del Prendimiento, es de los malagueños”.

Me parece una irresponsabilidad que una junta de gobierno decida salir sabiendo que el pronostico de lluvia era del 100 % . El patrimonio no es del Huerto ni del Prendimiento, es de los malagueños !!! — Manuel Marmolejo (@marmoleig) March 24, 2024

Esa lluvia también les cayó a la CCTT del Real Cuerpo de Bomberos que iba en la cabeza, a la AM Virgen de Gracia de Archidona que iba con el Cristo y a la Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad (Mena) que acompañaba a la Virgen. Todos se mojaron, nadie se libró del agua. Por un lado, la CCTT del Real Cuerpo de Bomberos decidió no portar su casco de plumas blancas para preservar su patrimonio. Además, según ha explicado a este periódico José Luis Gil, responsable de la Formación Musical, la gala de las cornetas también se guardaron, al igual que los músicos se pusieron sus chubasqueros. En cuanto a los instrumentos, la corneta se podía proteger con el chubasquero, pero la percusión fue lo que más se mojó y espera que se hayan podido secar bien porque “los aros son de madera y no sabemos cómo van a reaccionar”. La lluvia es sorprendió entrando en calle Dos aceras y por Carrión empezó “la tromba de agua”. La formación acortó su cruceta y tocó menos marchas de lo previsto dada las circunstancias.

Debido a la amenaza de precipitaciones durante el recorrido de la Hermandad del Prendimiento, decidimos preservar nuestro patrimonio no portando nuestro tradicional e inconfundible casco de plumas blancas. pic.twitter.com/GicxWJ8csL — CCTT del Real Cuerpo de Bomberos (@CCTTBomberosMLG) March 24, 2024

Por otro lado, los tambores de la Banda de Música de Mena fueron los que terminaron el recorrido tras la Virgen. Nada más terminar, los músicos tuvieron que secar concienzudamente todos los instrumentos para que no se estropearan, puesto que salen varios días en la Semana Santa de Málaga y los necesitan para seguir desarrollando su trabajo. Por último, la AM Virgen de Gracia se atavió con chubasqueros y aguantó todo el recorrido. Al final, a través de 'X' ha calificado de "agridulce" su primer año con la cofradía debido a las inclemencias meteorológicas.