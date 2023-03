El tiempo durante la Semana Santa de Málaga 2023

El refranero popular no se lleva demasiado bien con el cambio climático y ya hace años que no tiene por qué cumplirse eso de que "en abril lluvias mil". De hecho, la Semana Santa, que se celebra esta año del 2 al 9 de abril, parece que va a empezar con tiempo estable y sin amenaza de lluvia. Aunque aún es pronto para tener una predicción certera, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, estima que la próxima semana va a seguir siendo seca, por lo que no se esperan precipitaciones entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos.

"Estamos en primavera, es una época en la que la variación del tiempo es grande, y anticiparnos casi dos semanas es quizás un poco prematuro", afirma Riesco. No obstante, el director del Centro Meteorológico da "algunas pinceladas". Basándose en las estadísticas del clima de los últimos 50 años aproximadamente, Riesco apunta que "solo llueve una de cada tres Semana Santa en Málaga, estamos hablando de una cantidad baja".

Otro indicador, señala, es el número medio de días de precipitación en Málaga capital durante las fechas en las que cae este año la Pascua, que es de 1,7 días, por lo que es también un número bajo, según estima Riesco. "En cuanto lo que se atisba ahora mismo, todavía no podemos hacer una previsión demasiado fiable porque los modelos lo limitan", agrega.

"Sí que podemos ver que la próxima semana va a seguir siendo seca, incluyendo también al Domingo Ramos. Y parece también, aunque con todas las reservas ahora mismo, que entre Viernes de Dolores y Domingo de Ramos el tiempo sea seco", subraya el experto.

El terral elevará las máximas hasta los 31 grados este fin de semana

Por el momento, para este fin de semana se esperan cielos despejados con algunos intervalos de nubes y temperaturas máximas entre los 25 del litoral y los 27 del interior. Los vientos de poniente, el clásico terral, regresa para elevar las temperaturas, que el domingo podrían alcanzar hasta 31 grados en Vélez-Málaga y 28 en Málaga capital. El primer fin de semana de primavera también traerá probabilidad de brumas durante la tarde del sábado en el litoral.

Los primeros días de la próxima semana llegarán con temperaturas algo más suaves pero por encima de los 20 grados y sin rastro de precipitaciones en el mapa.