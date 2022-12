Colegio El Pinar, un centro abierto a la Innovación

Innovación, cercanía, atención a los distintos perfiles de alumnado, búsqueda de la motivación y fomento del talento en base al potencial de cada estudiante, TIC aplicadas a la adquisición del conocimiento, Emprendimiento como materia curricular; y un Club Deportivo del que ya forman parte más de medio millar de estudiantes. Son algunas de las claves del Colegio El Pinar, una institución académica que es ya referente en innovación educativa en Málaga, con un modelo didácticos basado en la creatividad y en la consecución de objetivos curriculares a través de la acción práctica. El centro, en el que destaca su oferta de FP, apuesta por el rigor, la independencia y la solvencia formativa, elementos necesarias para el crecimiento personal y didáctico de sus estudiantes de cara a los retos de la sociedad que nos viene.

El Pinar vuelve a crecer de cara al curso 2022/23 en recursos materiales y humanos con nuevas iniciativas docentes, equipamientos renovados y ampliados, instalaciones deportivas de última generación y una comunidad educativa que supera las 1.350 familias.

Bajo la premisa del trabajo por proyectos, el centro malagueño, que cubre las etapas de Infantil a Bachillerato, además de su particular apuesta por la FP; vuelve a centrar la mirada durante este año en las iniciativas de trabajo colaborativo que, además del Idioma -bilingüismo en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria-, junto a francés y alemán, como segundos idiomas, ponen el foco en temas de actualidad: Medio Ambiente y Sostenibilidad, fomento de Hábitos de Vida Saludable, Economía Circular y Emprendimiento, Comunicación, Nuevas Tecnologías, proyectos de Acción Social y decenas de propuestas singulares encaminadas a buscar el concurso de todos los agentes de la comunidad educativa. El objetivo principal pasa por abordar las competencias clave de las distintas etapas de manera multidisciplinar, práctica y siempre bajo la premisa de «aprender haciendo».

Ciclos Formativos

La institución académica de Alhaurín de la Torre consolida en el curso 2022/23 su oferta específica de FP. El Pinar será este año el instituto con más enseñanzas de Grado del Valle del Guadalhorce y uno de los más destacados en el área metropolitana de Málaga. Con once titulaciones en su oferta didáctica (toda la info en https://www.colegioelpinar.com/ciclos-formacion-profesional-malaga-el-pinar/-) y la opción más amplia de especialidades sanitarias dentro de su área de referencia -Grado Medio en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Farmacia, Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Grado Superior en Radioterapia y Dosimetría y Grado Superior en Nutrición y Dietética-, el centro inicia la temporada académica con la mayor cifra de estudiantes de los últimos años en unos estudios profesionales que se han convertido en una opción segura de cara a la inserción laboral de los jóvenes. No en vano; casi medio millar de alumnos y alumnas han logrado acceder a su primer empleo en los últimos años tras cursar y titular en alguno de los Ciclos que oferta el centro alhaurino. Además, el FP del Colegio El Pinar acaba de adherirse al programa de intercambio educativo europeo Erasmus Plus; un hecho que redundará en el enriquecimiento formativo y experiencial de todos sus estudiantes; con la posibilidad de realizar sus prácticas en empresas de cualquier estado miembro de la Unión Europea.

De esta manera, el centro crece un 31,9% en superficies en zonas docentes y deportivas durante el último año. Tras las últimas actuaciones, la comunidad educativa tiene a su disposición más de medio centenar de clases, zonas de trabajo y dependencias para servicios administrativos, además de aula multisensorial, pistas deportivas y espacio de piscina semiolímpica de más de 500 metros cuadrados para la práctica de actividades extraescolares y el desarrollo de los propios objetivos curriculares de la asignatura de Educación Física.