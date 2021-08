Ahora sí, movimiento

Casi cuatro meses después de que el Unicaja se quedara sin presidente, la pasada semana se oficializó el nombramiento de Antonio Jesús López Nieto tras el Consejo de Administración celebrado el jueves. Era un trámite, algo ya mascado. Se ha perdido un tiempo considerable y la actividad en las decisiones no han sido las del ritmo habitual de un club, pero ahora se acelerarán en las próximas semanas, empezando por ésta.

El nuevo presidente ya tenía un mapa bastante avanzado en la cabeza de la situación del club, en todos sus estamentos, desde meses atrás estaba esa posibilidad abierta y a López Nieto le sedujo. En estos días ha profundizado conversando con empleados y otros cargos del club pero ya tomará mando en plaza en esta semana. Su nombramiento ha provocado críticas entre el entorno y no es ajeno a ello. Tendrá que trabajar duro para revertir una situación institucional que no es la mejor, con desencanto y aún en un panorama incierto sobre lo que sucederá con la asistencia a los pabellones. En buena parte, más allá de los malos resultados deportivos de una temporada en la que se perdió más que ganó, porque no se ha transmitido y no se han explicado decisiones del máximo calado para el club, como el paso atrás dado para competir en la Basketball Champions League en vez de seguir en la esfera de la Euroliga. Es uno de los puntos que tendrá que abordar López Nieto cuando comparezca públicamente. Hay muchas cuestiones pendientes y no es de los que se esconde el nuevo mandamás cajista.

También hay un Consejo de Administración este martes para ratificar el nombramiento de Juanma Rodríguez como director deportivo. Más allá de una trayectoria que le avala de casi 30 años en los despachos del baloncesto malagueño, también ahora en Sevilla y de colaboración con la NBA, y en la gestión pública, Rodríguez es un hombre de la total confianza de López Nieto. Ambos coincidieron durante varios años en la Diputación de Málaga. Por ahí se cimentará el cambio fundamental en el Unicaja, aunque Juanma Rodríguez ya estuviera desde 1993 a 2010, viviendo el crecimiento y los días más dorados del club, en el mismo puesto.

Limpiar la conexión con la afición, la pandemia no ha ayudado, recuperar peso en las instituciones baloncestísticas, trazar un plan para los próximos años para que el club genere más recurso para seguir siendo competitivo. Son muchas las tareas pendientes de las nuevas caras visibles del Unicaja. Sólo con eso, con que se sepa quién manda y quién va a decidir, ya se gana terreno. Lo primero será, eso sí, rematar una plantilla a la que le queda un fichaje teórico para el interior, pero que sigue estando descompensada como la temporada pasada. Si hay más recursos económicos podría haber más cambios. Tarde, muy tarde, pero empezará a haber movimientos.