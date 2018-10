Se le acumulan las celebraciones a Carlos Suárez. El buen arranque del equipo se mezcla con algún hito personal. El capitán quiso estar cerca de los aficionados ayer para festejar que ya es el cuarto jugador con más partidos (316) en la historia de la entidad. El ala-pívot hizo un directo en varios de sus perfiles en redes sociales y contestó preguntas cariñosas y animadas.

"En la Copa del Rey podré decir como está el equipo. Ahora estamos en un gran momento", comenzaba el de Aranjuez, que manifestaba su predilección por la ciudad: "Cinco años que estoy aquí, super feliz. Estoy como en cas. Me gustaría retirarme aquí".

Suárez quiso echarle un capote al Carpena. "Da esa energía que a veces te falta en un momento clave", comentó el madrileño, que habló de Casimiro: "Le conocía de hace nueve años. Es exigente, pide el máximo. Es el tercer entrenador en partidos dirigidos en ACB y eso habla de Luis. Ha ganado títulos en Manresa y Gran Canaria".

"Hay que decir que la Eurocup es mucho más complicada. Está claro que el Unicaja se ha ganado el respeto de todos los clubes por su historia y aspiramos a estar con los mejores", reconocía el 43: "Los nuevos fichajes se han adaptado muy bien, hay un gran ambiente. Si sacaran vídeos en el túnel de vestuarios se vería".

Hace unos años Suárez vivió una metamorfosis de la que también hablaba. "Está claro que el primer año me costó bastante. Me ha venido bien, sabía que tenía que cambiar a ese puesto, pero no sabía que iba a ser tan pronto. Estoy a un gran nivel. Ahora utilizo más la cabeza que el físico", decía sobre su cambio al cuatro, para hablar también de su cambio físico: "Me encuentro más ágil, he cambiado la alimentación. Puedo mejorar y lo haré, me cuesta arrancar".