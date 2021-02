Alberto Díaz: "Lo hemos pasado mal todos, pero creemos en nosotros"

Alberto Díaz habló en la víspera de la Copa del Rey. El malagueño vuelve a sentirse bien físicamente tras semanas en las que le costó, lógicamente, coger la buena forma física tras el parón de varias semanas por su rotura fibrilar. Representa la liberación del equipo tras ganar en Fuenlabrada. "Sí, el equipo está mucho mejor de ánimo, con más ganas y fuerza. Claro que el Barcelona es favorito, van primeros en Euroliga y segundos en ACB, pero es la Copa, podemos ganar a cualquiera en un partido y creemos en nosotros", dice Alberto como declaración de intenciones.

"Estoy bien, me encuentro preparado para jugar. La reincorporación óptima tras la lesión me ha costado, pero ahora estoy a buen nivel y físicamente creo que estoy preparado", dice el malagueño, que nota bríos renovados en sus compañeros tras una victoria: "El vestuario está mejor, llevamos unos partidos en los que estábamos compitiendo y nos derrumbábamos, costaba por esa mochila de piedras que teníamos. El vestuario está más tranquilo tras el partido de Fuenlabrada, hemos recuperado energía y el positivismo de ganar. Lo hemos pasado mal todos esta temporada y por qué no puede ser nuestro punto de inflexión. Es un partido, la Copa, tenemos que creer en nuestras posibilidades y seguro que podemos sacarlo. La Copa, según como entres, tus estados de ánimo, dista mucho. Creo que es un buen punto para hacer un buen papel, para demostrar nuestra mejora y que la gente esté orgullosa. Es contra el Barcelona, pero nosotros seguimos soñando".

"Sabemos cómo son ellos", valora al rival Alberto: "Nos está costando, pero hay que tener ganas, concentración, ponerse. Tenemos que empezar duro, empezar con nuestro mejor nivel físico. Es querer y todos queremos dar un paso más, ese extra de fuerza que necesitamos, estar preparados mentalmente. A un equipo como el Barcelona lo tienes que dejar en menos puntos de los que mete, un intercambio de canastas no te vale. Estar los 40 minutos, sólidos, y evitar sus parciales".

"Aún no hemos hablado de la Copa, cuando se acerque, intentaremos tranquilizarlo. Es una Copa atípica. Lo tiene que tomar como cada partido, con concentración, tranquilidad, haciendo las cosas que sabe hacer bien, que él lo sabe. Es la directriz que le daremos", decía sobre Nzosa Alberto Díaz, al tiempo que focalizaba en la generalidad del Barcelona la preocupación no sólo en Mirotic: "No, la verdad es que no nos preocupa un jugador concreto, cualquiera puede ganar el partido. Miramos al Barcelona como conjunto y no por jugadores individuales".