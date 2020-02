Jaime Fernández pide una segunda opinión médica en Madrid

La situación de Jaime Fernández ha sido una preocupación desde que comenzó la temporada. Tuvo un verano de trabajo intenso para intentar llegar al Mundial de China, objetivo del que finalmente se cayó en el último corte, recuperándose antes de la lesión que se hizo en el último partido del play off en Valencia. Ahora, las molestias en los talones han devenido en dolor intenso. Acabó la Copa del Rey prácticamente sin poder caminar con normalidad. Se le ve en la pista, pese a que sus actuaciones no han mermado, sufrir a la hora de moverse. Ha cargado el pie izquierdo para protegerse del derecho y ahora el dolor también lo tiene ahí.

El club ofreció un parte médico en el que se decía en el que estaría de baja indefinidamente, sin plazos. Estas dos semanas sin competición venían bien para reevaluar y descansar. La sombra del quirófano está ahí presente, es una opción que seguramente haya que tomar tarde o temprano. Se ha intentado dilatar durante la temporada con el trabajo de los servicios médicos del Unicaja. Jaime Fernández se desplazó a Madrid para recabar una segunda opinión médica sobre el estado de sus pies. El madrileño está al límite no sólo física sino también psicológicamente. Pese a que su nivel no ha bajado, sufre sobre la pista.

El tratamiento realizado en noviembre, con la infiltración de plasma rico en plaquetas, junto al reposo en el trabajo, alivió al jugador madrileño, que ha seguido desarrollando un baloncesto de calidad, también dosificándole en entrenamientos. Pero la perspectiva de otro acumulado de partido con la llegada de las eliminatorias de la Eurocup no es muy halagüeña para sus problemas. Por ello, este parón, en el que se ha perdido la convocatoria de la selección, debe valer para valorar. El 17 de marzo es el primer partido de cuartos de final de la Eurocup. Una operación ahora, evidentemente, le haría perderse un tramo bonito de temporada (ya no pudo jugar los pasados play off europeos por una rotura fibrilar).