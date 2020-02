Apenas quedan entradas para el Unicaja-Real Madrid

Las entradas para el partido del próximo domingo 1 de marzo (18:30 horas, #Vamos) entre el Unicaja y el Real Madrid están próximas a agotarse. Apenas quedaban este lunes 50 localidades para asistir in situ al retorno de la competición oficial. Para el cuadro de Luis Casimiro, paradójicamente, supondrá verse de nuevo con el equipo que le birló justo dos semanas antes en el mismo escenario el título de la Copa del Rey.

Las entradas oscilan entre 30 y 74 euros, en algunos sectores ya están agotadas y en otros apenas quedan algunas sueltas. Es el partido que genera más expectación cada temporada, la visita del conjunto blanco. Desde el club tienen comprobado que un alto porcentaje de las entradas se compran desde provincias límitrofes (Córdoba, Granada, Cádiz) habitualmente.

Habrá protagonistas diferentes en el partido. El Madrid tiene varias bajas por lesión (Llull, Felipe Reyes, Anthony Randolph), igual que el equipo malagueño. No estará Toupane, muy probablemente tampoco Jaime Fernández y no está sencillo que vuelvan Alberto Díaz y Carlos Suárez. Sí podrá estar, si no surge nada raro en el reconocimiento médico, Marko Simonovic, ya anunciado oficialmente, y Axel Bouteille, que será el siguiente. El Madrid jugó ayer con el Panathinaikos, así que tendrá tiempo sobrado para preparar el partido del próximo domingo ante el Unicaja.