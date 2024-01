Augusto Lima y los tiros libres: "Tengo que dejar de ser un sinvergüenza y empezar a meterlos"

Augusto Lima va poco a poco entrando en dinámica. Después de un año parado se va con precaución, respetando las cargas y los tiempos. Pero va echando un cable al equipo en cada partido. Ha jugado ya cinco desde su regreso y lo mejor es que no se ha resentido. El Unicaja se ayuda de su capacidad para construir química y hacer equipo y él va recuperando la confianza. En una entrevista con los medios del club, el brasileño se abre y cuenta cómo ha sido este largo proceso.

"Creo que lo más importante fue empezar, volver al equipo de la manera que volví, bien aceptado por todos. En realidad nunca me había ido, siempre los jugadores y aficionando me hicieron sentir como uno más. Es lo que estoy demostrando. Ahora tengo que pasar un proceso para volver a jugar como antes, ir sumando pocos minutos. El equipo está a un nivel muy alto y yo estoy como en pretemporada, y tengo que adaptarme a eso. Hay que seguir trabajando y estar preparado cuando me toque", admite con humildad el brasileño: "Es algo muy difícil. Suelo decir que es una batalla muy difícil. Todos los que pasan por ella y lo vencen hay que quitarse el sombrero, algo increíble; porque también hay jugadores que lo han intentado y no han vuelto. En el deporte no hay nada peor que eso, el no poder volver a jugar. Ha sido un año muy complicado, donde tiene altos y bajos, hasta aprender a jugar de otra manera. Es una lesión bastante complicada. Pero los deportistas somos muy cabezones y siempre queremos más y mejorar. Un desafío nuevo para mí, el cual estoy contento de pasarlo aquí, en este club que me ha dado todas las oportunidades para volver y hacerlo lo mejor posible".

"El proceso sigue siendo entrenar, adaptaciones diferentes al equipo, pero es lo que me toca. Ahí está Marcos peleándose conmigo porque el otro día, tras un viaje, me dijo de entrenar, yo quería entrenar el día anterior y no me dejó; es algo complicado. Me tengo que adaptar. No tuve apenas días libres, pero es parte del proceso. Estoy dispuesto a pagar ese precio si vuelvo a mi nivel de antes. Voy a ir a por todas", explica el carioca, que señala por dónde van los tiros en este comienzo: "Ahora mismo, en los minutos que tengo en la pista, me estoy centrando en coger el físico, intentar defender lo mejor posible y poder hacer las cosas que hacía antes. Pero ahora mismo es fase de adaptación aún. Por ejemplo, y ahora me pasa menos, tengo un balance del cuerpo distinto porque una pierna tira más que la otra. Todo eso es adaptación. Otra cosa que estoy haciendo es pensar cada vez menos en la rodilla cuando estoy en la pista, con el tiempo se irá. La semana pasada me sentí mejor en cada entrenamiento y en los partidos tengo que hacer lo mismo, un proceso bastante complicado porque la cabeza también juega en eso".

"Me he sentido muy querido por la gente y mis compañeros, entrenadores, club, presidente. Es algo nuevo. Un año sin jugar es un año sin jugar. Nunca me había pasado esto. Es un proceso nuevo. Hay veces en los partidos donde las cosas pasan muy rápido, por ejemplo la primera parte de Palencia, que tuve solo tres minutos y pude adaptarme bien. Después entré y me pasaba todo muy rápido. Son cosas que tengo que ir adaptándome. Es mi pequeña pretemporada, sabiendo que tengo que estar bien en un tiempo. Ahora tengo que tratar de aprovechar los minutos, ayudar al equipo y ponerme bien físicamente", admite sobre cómo ha sido el proceso psicológico: "Tengo un cariño especial allá donde vaya. Se nota todo lo que traslado desde la cancha o el vestuario. Desde que me cruzaba con aficionados en Málaga, o en el pabellón, todos me decían que tenían ganas de verme jugar. Para mí eso fue un plus, un extra, y sobre todo los niños, que me decían que era su jugador favorito y me querían ver cuanto antes en la pista. Un extra de motivación y lo que me hizo trabajar más, ahora también para dar alegrías a los niños, que es lo mejor que tenemos".

Recordaba Lima cómo había sido vivir el título de Copa desde la banda. "Estaba muy nervioso. Para mí es peor ver el partido desde fuera que dentro. No me puedo estar quieto, pero me fui acostumbrando. Los partidos ya me los iba tomando más tranquilo. Pero fue una semana muy especial, donde pude ayudar al equipo desde fuera, como uno más, como un quinto entrenador si se le puede llamar así. Fue especial por el momento de Darío, ver a todos los jugadores jugar bien, por todo. Disfrutar y estando juntos, es algo que seguimos haciendo ahora mismo, que da igual quién juegue porque siempre vamos a por todas", rememora feliz.

"Soy Augusto y nunca me he dado por vencido en ningún aspecto de mi vida. Obviamente es difícil montarte en un tren como este equipo, después de estar un año fuera y entrar con jugadores con un nivel muy alto. Pero da igual. Al final no pienso en eso. Simplemente pienso en las fechas, el plan de Ibon, el plan de Marcos, el saber cuándo tengo que estar bien. Ahora estoy en un proceso de aprender a caminar, para luego saber correr. No puedo pensar ahora en ser el Augusto de antes. Disfrutar del proceso e ir a poco. Si juego tres minutos, perfecto; que lo hago cuatro, pues perfecto también. Ya está. Se trata de aprender que en este equipo hay doce-trece jugadores que tienen la capacidad de sumar. Cuando no está uno, está el otro. Y al final ese es el plan", resume con humildad sobre su situación actual: "Todos los jugadores de la pintura están jugando muy bien. Yanku ha dado un paso más y David sigue en su línea. Pero no hay ningún problema. Somos seis jugadores interiores, cuatro para la posición de cinco. Son pocos minutos para muchos jugadores. Sé lo que tengo que hacer en cada momento. Cada uno tendrá su oportunidad, y tendré que estar preparado cuando llegue la mía. Me alegro que los compañeros estén así porque es una señal de que el equipo va bien, y quiero que jueguen cada vez mejor para que me lo pongan más difícil, porque hay que saber que los desafíos son así en el deporte".

Acerca del techo que puede tener el equipo, Lima opina que "creo que el trabajo nos ha llevado hasta aquí. No hay que olvidarse de eso. Y por eso todos los días trabajamos duro. El plan que tiene Ibon con Marcos, los fisios, todos están conectados. Pero no podemos olvidar quiénes somos. Que hayamos ganado una Copa del Rey no significa que vayamos a ganar todo. Si en ACB estamos bien, no significa que vayamos a ganar un título. Pero sí que tenemos en mente porque estamos bien. Si no ganas partidos, esto no sirve de nada. Tenemos que ir con humildad e ir a por todas cuando llegue el momento, como hicimos en la Copa. Y sabiendo que en BCL nos pasó al revés".

"Después de lo que nos pasó en BCL, jugándola aquí, la Copa ahora es una motivación", reconoce Lima: "La gente se está preparando muchísimo para eso y queremos dar muchas alegrías a los aficionados porque nos sentimos que hemos fallado en ese aspecto. Todos saben del valor que tiene jugar en casa".

Pizzero más famoso

"Pues bien. Fue una cosa que no es mía. Es algo del equipo. Siempre estoy pendiente a ver quién tiene que pagar la pizza. Pero que sigan pagando pizzas y la fiesta de la pizza, porque significaría que el equipo está ganando cosas, o que los jugadores están pagando pequeñas multas. No podemos comer pizza todas las semanas porque tenemos una dieta estricta de Paco, que al final nos regaña mucho. Pero se están pagando al contado".

DJ del equipo

"Depende. Pero es cierto que ahora mismo tengo bastante competencia. Ya en el bus van cambiando. Soy el DJ residente, pero va variando. Es un vestuario diferente en gustos musicales. Cuando quiero motivar a los americanos, pongo más hip-hop o house comercial. Para Alberto o Jony pongo algo más español, a Alberto le gusta un poco más de reggaetón. Depende el día y lo que voy siento de cada uno, voy dando de comer a cada uno".

Tatuajes

"No tengo ni idea cuántos tengo. Hay bastantes. Me haría más si pudiera, pero no tengo paciencia para estar sentado esperando que terminen".

Tiempo libre

"Pues últimamente no tengo porque entreno mucho. Me gusta ir al cine con mi pareja, aunque a ella no le guste mucho. Ir a Murcia y poder disfrutar de mis hijos, algo que me gusta mucho y en mis tiempos libres suelo hacer. Soy una persona bastante simple. Estar tranquilo. Ir a pasear también. Ya no soy tan joven, soy mayor ya".

Deseo 2024

"Pues salud. Después del año que he pasado, no pido nada más. Que pueda recuperarme, estar al 100% y seguir haciendo mi trabajo en este club, que estoy contento de estar aquí, espero que mucho tiempo. Si la lesión me lo permite, es lo que espero".

Tiros libres

"Tengo que meterlos. Ya tengo que dejar de ser un sinvergüenza y empezar a meterlos, porque antes de la lesión los metía todos, parecía Jordan. Pero es parte del proceso. Quitarme esa cosa que tengo y ya está. Disfrutar y que venga lo bonito", decía tras su 0/6 de comienzo desde que regresó.