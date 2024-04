BCL: El Tofas desactiva al Lenovo Tenerife y habrá desempate

El Tofas Bursa mostró su gran potencial ante Lenovo Tenerife en Turquía (90-81). Brillante triunfo del rival de Unicaja en el Round of 16, que no terminó de demostrar un músculo que ya se avisaba durante los cuartos de final. Es un equipo mejor de lo que ha demostrado en esta BCL, ya puso en aprietos a Lenovo en el Santiago Martín, pero apareció Marcelinho con un partido de 30 puntos. Se hizo fuerte el Tofas en el segundo punto y fuerza ese desempate que será peligroso para los aurinegros (próximo miércoles a las 20:00 horas). Es el otro lado del cuadro de la Final Four, por lo tanto el cartel de Belgrado no quedará definido hasta la próxima semana. Desgaste para los canarios y unos días incómodos. De ese ambiente enrarecido se ha librado el Unicaja, de haber resuelto su eliminatoria en Grecia. El Tofas llegó a Málaga en cuadros, sin Winston ni Wiley, dos de sus mejores jugadores; y en Bursa estuvo cerca de imponerse, pero un acelerón habitual del Unicaja evitó ese tropiezo.

Es difícil encontrar en esta BCL, además del Unicaja y alguna potencia más, un equipo que aglutine un buen nivel de talento en tres-cuatro piezas. Hay dinero en Turquía, equipos que tienden a descomponerse. Caleb Homesley, que acumula temporadas en Euroliga, se fue a los 26 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 25 de valoración. Jugador superior, que si aparece resulta determinante. También brillante JJ O'Brien, con pasado en el Mónaco, 21 puntos y 23 de valoración. El problema es esa rotación corta que tanto penaliza en esta competición. 19 de Winston, otra pieza que debería ascender este verano, bien dirección Euroliga o un buen equipo de BCL. Victoria que da emoción a estos cuartos de final de BCL, después del 2/2 en las series de este martes.

Y un sobreesfuerzo para un Lenovo Tenerife donde solo respondió Kyle Guy, que hizo uno de esos partidos especiales, como ante el Unicaja en Copa del Rey. 34 puntos, 5/10 en triples y 25 de valoración. No acompañó Marcelinho, en registros hasta ahora de MVP, solo cuatro puntos. El parcial de 22-12 del Tofas en el segundo cuarto se fue gestionando para construir una victoria donde los canarios siempre fueron por detrás.