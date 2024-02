Darío Brizuela: "Jugar en Málaga una Copa es especial"

Darío Brizuela ya estuvo en el Carpena para jugar con la selección española y en Navidades en el partido de Liga en el Palacio. Uno de los héroes de aquella inolvidable Copa de Badalona regresa para jugarla vestido con la camiseta del Barcelona. Ha sido una competición en la que ha sido importante. Sus cuartos de final el año pasado son historia del Unicaja. Todo lo que vivió con su hijo, Bruno, que estaba recuperándose en el hospital en ese momento, le dejó tocado. Como decía en As, "no la disfruté nada por el tema familiar (su hijo recién nacido estuvo enfermo). Eso empañó el fin de semana y las semanas posteriores pero en el recuerdo queda una experiencia inolvidable. Nadie se esperaba, ni nosotros mismos, tener ese rendimiento en cuatro días. No fue una sorpresa, en Málaga siguen haciendo las cosas muy bien. A ver si repito con el Barça", decía el vasco.

En las redes sociales del club hacía una guía para los seguidores del club catalán, que se estrenan este viernes (18:00 horas) ante el Manresa. "Hay muchos sitios, donde más me gustaba ir, sobre todo cuando venían mis padres, era coger Calle Larios para todo el casco viejo, con bares y ambiente en la calle. El sur es un poco diferente y siempre hay mucha gente, que es encantadora y respetuosa. Sobre todo en la Copa. Que vayan allí y se dejen llevar", decía el donostiarra, que recomendaba "soy un tío muy tranquilo, vivía en Torremolinos y toda la playa está llena de sitios, se come muy bien en todos, carne y pescado de muy buena calidad. A cualquiera que vaya le van a tratar muy bien. Además en febrero no estará con tanta gente. ¿Un plato? Espetos, un sitio de espetos, lo mejor. Vivía a 50 metros de la playa, disfrutaba de estar allí, llevar al perro. En Málaga hay 1.000 sitios, pueblos como Mijas y lugares encantadores, antiguos... Que se informen y se dejen llevar".

"Me parece que fue la primera vez que ganó la competición alguien que eliminó a Barça y Madrid. Fue muy especial. Un club como Unicaja se lo merecía. Me gustaría ahora ganar dos Copas consecutivas con dos clubes diferentes", recordaba sobre la Copa del año pasado el escolta, que dice que "será especial porque es una ciudad muy importante para mí. Mi hijo es de Málaga. En el Carpena he vivido mucho, tanto bueno como malo. Yo ya jugué ahí una final contra el Madrid y no la ganamos. Será una forma de quitarse la espina. Tenemos un partido muy importante el viernes (contra el Baxi Manresa) y si ganamos lo más probable es que juguemos contra Unicaja. Y eso será tremendamente difícil".

"Muy dura, física. El ritmo de partidos es una locura. Era el reto que me faltaba en mi carrera. Encima la estoy jugando con el Barça, un candidato a ganarla. Es un premio a mi carrera. Me ha llegado con 29 años", decía sobre lo que supone jugar la Euroliga, al tiempo que reconocía sobre el regreso de Rubio que "siempre he sido fan de Ricky. Compartí con él una semana en la Selección el año de la Olimpiada y el año pasado un poco también. Tenerlo en el equipo y verlo entrenar, feliz y con ganas es un regalo. Es algo que me voy a llevar como recuerdo en mi carrera. Si está bien y nos ayuda será genial".