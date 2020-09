Brizuela: "Nos hemos centrado en trabajar nuestras cosas más que en los resultados"

Darío Brizuela tiene ganas para esta temporada, su primera completa en el Unicaja. Tranquiliza sobre las molestias que le hicieron perderse los dos últimos partidos de pretemporada y ya trabaja con el grupo para el debut en la Liga Endesa, que será este sábado a las 18:00 horas en el Palau Olímpic de Badalona.

"Fue un sustito, fue decisión de todos porque no tenía sentido arriesgar en un partido de pretemporada. Si hubiera sido el primer partido de ACB hubiera jugado seguro, pero decidimos alargar para llegar al 100% sin problemas", decía el vasco para explicar en qué consistió esa molestia muscular que tuvo en Benahavís, aunque ya piensa en lo que viene: "La fase final en Valencia fue extraña, echábamos en falta entrar en rutina, semana de partidos, viaje, entrenos... Lo echas de menos, aunque los partidos serán sin público. Las pretemporadas van a rachas, con semanas en las que te sientes mejor porque las cargas de trabajo son más bajas y otras en la que sientes que no llegas porque estás muy cansado. Es normal. Más que en los resultados nos hemos centrado en trabajar nuestras cosas. Hemos llegado al final de la pretemporada bastante sólidos en lo que nos importaba. Estamos más que preparados para el inicio de Liga"."Estar en este club ya ha cumplido con bastantes expectativas mía, no me queda demasiado más", decía cuestionado sobre sus objetivos personales en esta temporada, al tiempo que mira por las colectivas: "Pelear por la Eurocup, por hacer una Copa igual que el año pasado, aunque no gusta perder en la final. En Liga, ser más sólidos y entrar en play off. Es ambicioso pero tenemos una plantilla justa para competir yo".

"Mi rol va a seguir siendo el mismo, salir desde el banquillo, dar velocidad, generar puntos acabando yo o mis compañeros. Por las circunstancias del partido, cuando estás más fatigado penetras menos, mi intención es meter puntos, sea más cerca o de tres. Soy un jugador que juega a impulsos, no creo que vayais a ver a un jugador con más triples. A lo mejor tengo más responsabilidad sin Jaime, pero Francis está superando las expectativas de todo el mundo y estamos muy contentos con él. Mi rol va a seguir siendo el mismo. Francis está haciendo muy buen trabajo desde el inicio y a mí me tocará hacerlo desde el banquillo. El objetivo es común. Si mi trabajo ayuda a ganar...", explicaba Brizuela sobre cuál va a ser su papel esta temporada, al tiempo que insistía en el gran papel de Alonso, su compañero de posición: "Estamos muy contento con Francis, ha hecho una pretemporada increíble, tenemos la confianza de que siga a este nivel. Es muy complicado hacer un 70% en triples esta temporada, pero tiene capacidad para mantener un porcentaje muy alto. Es una pieza importante para nosotros, espero que siga así por el bien del equipo y por su bien".

"El Barça y el Madrid son los rivales a batir, con todos los respetos para el Baskonia, campeón, que ha perdido a piezas importantes pero ha mantenido a la que más, Dusko. Valencia se ha reforzado, nosotros el hecho de mantener bloque más Tim nos refuerza. Y de ahí para abajo todos se han reforzado. Si el año pasado fue movidito, este año igual", acaba Brizuela hablando sobre cómo se han reforzado los equipos.

Por último, un vistazo al partido del sábado: "La Penya ha invertido bien su dinero, con jugadores con mucho hambre y jóvenes que mezclan bien con veteranos. Van a pelear por el play off. Mola jugar contra un equipo nuevo. El último partido de la temporada pasada fue allí y esperemos que acabe con el mismo resultado".