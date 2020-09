Brizuela, baja por lesión

Contratiempo de última hora para el Unicaja, que no pudo contar en el cuarto amistoso de la pretemporada con Darío Brizuela. El vasco se lesionó en el calentamiento en la pista de Benahavís y sentía molestias en el isquiotibial de la pierna derecha que no le permitieron competir. Nada más tener claro que no podía jugar, en una fase de la campaña donde se toman cero riesgos, el jugador se marchó con el fisioterapeuta del club cajista Mario Bárbara para hacerse pruebas que determinaran el alcance de las dolencias.

Hay que tener en cuenta que la ACB se inicia el próximo sábado 19 de septiembre en Badalona frente al Joventut y en la siguiente semana ya hay dos compromisos. Luego, a final de mes, debe comenzar un nuevo curso en la Eurocup, siempre que la pandemia por el coronavirus lo permita. Una baja sensible para Luis Casimiro, que tendrá que esperar para saber si puede contar con Brizuela en el inicio de la temporada.