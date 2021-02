Darío Brizuela, en el quinteto contra el bullying

La ACB y la asociación NACE (No al Acoso Escolar) focalizaron la primera temporada el mensaje en el testimonio de las víctimas para concienciar sobre la lacra del bullying en las escuelas e invitarles a dar el paso para denunciar el acoso. En esta segunda etapa cambiamos el ángulo para señalar directamente a aquellos que, por acción u omisión, no actúan para ayudar a las víctimas del acoso escolar. El gran objetivo es concienciar y educar a todos aquellos niños y niñas que miran hacia otro lado, los que, con su silencio o su complicidad, apoyan directa o indirectamente a los acosadores. En esta ocasión, contamos con la implicación de cinco destacados jugadores de la ACB: Darío Brizuela (Unicaja), Víctor Claver (Barça), Augusto Lima (UCAM Murcia), Sergio Llull (Real Madrid) y Guillem Vives (Valencia Basket). Ellos conforman nuestro “Quinteto contra el Bullying”. Estos cinco jugadores intentarán convencer a niños y niñas para que también ellos formen sus quintetos en las escuelas de todo el país. Estos cinco niños deberán enviar sus propuestas para tratar de convertirse en referentes en su propia clase, con ideas que ayuden a que todos los niños se sientan a gusto en el entorno escolar y puedan tener una ayuda en caso de necesitarlo. Los jugadores, a través de sus propias redes sociales, ser harán eco de las mejores propuestas. Entre otras acciones, está previsto que cuando la pandemia lo permita, visiten algunas escuelas, para trasladar de primera mano a los chavales el proyecto “Buscamos Quintetos contra el Bullying”, así como otras acciones en el marco de la Copa del Rey y en lo que resta de temporada.

El origen del proyecto

El miércoles 16 de octubre de 2019 la acb presentó en en el CEIP José María de Pereda en Madrid, su campaña actuamos contra el bullying, una acción que ha tratado de luchar contra esta lacra social. La cara visible del inicio de la campaña fue Iñaki Zubizarreta, un exjugador profesional de baloncesto acb que sufrió de manera muy cruel el bullying en primera persona, y que contó su testimonio en todos los actos que se celebraron. Tras dicha presentación, la acb celebró actos por todo el país en los que se pudo contar con expertos de NACE, testimonios de personalidades y jóvenes que explicaron tanto a niños y niñas como a educadores, padres y madres, los peligros del bullying, cuáles son las actitudes más sintomáticas y cómo combatirlo. El primer evento tuvo lugar en La Alquería de Valencia, en el mes de octubre. En noviembre se celebró un seguro acto en Bilbao, que contó con un testimonio de excepción, Sitapha Savané, ex jugador y actual comentarista de Movistar+, y posteriormente en enero se visitó la Universidad de Ciencias y Comunicación de Málaga, con una ponencia muy especial a cargo de Darío Brizuela. En Badalona, en las instalaciones del Joventut, se celebró en el mes de febrero una charla con todos los entrenadores de la cantera, otra parte importante en la formación de los jóvenes. Pocos días después tenía lugar la Copa del Rey en Málaga. El Banco de la amistad fue uno de los puntos álgidos del torneo, que contó con un lugar destacado en la pista y por el que pasaron jugadores y personalidades destacadas que querían mostrar su apoyo a esta acción. Actuamos contra el bullying tuvo también una gran presencia en la Minicopa Endesa, el torneo paralelo a la Copa del Rey que reúne a los mejores jugadores en edad juvenil. Todos los participantes asistieron a una charla con expertos y también participaron con sus mensajes de apoyo a todas las víctimas. El último acto que se celebró fue en Andorra, un evento muy especial que consiguió reunir a casi 1.000 niños y niñas del país. Jugadores del primer equipo, autoridades y personalidades dieron un color muy especial a un evento celebrado en el Poliesportiu d’Andorra. Tras ese acto, la campaña, que tenía previsto desplazarse a otras ciudades del territorio español, como Murcia y Fuenlabrada, tuvo que hacer un parón por culpa de la pandemia.

Además de todos estos eventos celebrados, hay que destacar la participación de prácticamente todos los entrenadores y jugadores de la Liga Endesa, que con sus vídeos y mensajes nos explicaron situaciones personales y propuestas para ayudar a superar esta lacra, así como la utilización de los cordones solidarios, que pudimos ver en todas las pistas de la acb. Durante todos los meses que duró la campaña, caras famosas muy diversas dieron su apoyo y ayudaron a amplificar nuestro mensaje.