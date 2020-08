Calendario de la Liga Endesa 2020/21 inminente

Ya en la segunda quincena de agosto, aún no se conoce el calendario de la Liga Endesa. Normalmente, está listo en los primeros días del mes, pero todo ha cambiado con la pandemia, se han dilatado los tiempos. Está el inicio con la Supercopa, 12 y 13 de septiembre, pero no aún de la Liga. También ha influido el asunto con el Gipuzkoa, que ha derivado en una competición con 19 equipos para la próxima campaña.

La previsión es que la ACB haga público el calendario de la próxima temporada 2020/21. Ha sido una labor complicada, porque de fondo está el telón de las competiciones europeas y las ventanas de selecciones. Todo en un contexto de inestabilidad por la situación con el coronavirus. Se barajaba situar los partidos entre equipos de Euroliga en los fines de semana de ventanas de selección, a la que no asisten sus jugadores y que serán en noviembre y febrero.

Los clubes son conscientes de que la asistencia de público será, en el mejor de los casos, limitada. El Unicaja, de hecho, no ha lanzado su campaña de abonados y no tiene previsto hacerlo hasta que no haya un escenario más concreto, si es que llega. En la confección del calendario también interviene Movistar. De hecho, en la última temporada se ofrecieron no sólo las jornadas sino las fechas concretas de los partidos.

La Fase Final que se celebró en Valencia sirvió para que la ACB sacara músculo organizativo, pero el reto que viene por delante es enorme. No se han comunicado, por ahora, planes de contingencia a los clubes en el caso de que la pandemia vuelva a descontrolarse.