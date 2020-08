Camisetas nuevas listas

El Unicaja jugará el próximo miércoles 26 de agosto su primer partido amistoso de la pretemporada 2020/21. Será a partir de las 18:30 horas en San Pablo ante el Betis. Los dos clubes jugarán dos veces, también el 8 de septiembre en la Copa Andalucía, en Málaga. Aún no se ha confirmado oficialmente, pero será el primero de los cinco duelos de pretemporada que jugará, siempre con el asterisco de la evolución de la pandemia, el cuadro de Casimiro.

Y lo hará el Unicaja con las camisetas de la nueva temporada. Será la segunda con Joma, marca toledana con la que se firmó por cinco temporadas y con la que hay satisfacción por la colaboración. No habrá este año, por circunstancias obvias, presentación in situ de la ropa de temporada. En años anteriores se hizo en lugares emblemáticos de la ciudad (El Balneario, Plaza de la Constitución, La Farola...), pero ahora tocará hacerla on line. La ropa debe llegar a Málaga en las próximas horas y el club las desvelerá a principios de la próxima semana, antes de que se juegue el partido, a través de su web y las redes.

El cambio no será radical. Continuará la presencia del morado, la primera será verde y la segunda, blanca, como es costumbre. La de ACB será con mangas, como en las últimas temporadas, y la de la Eurocup con los clásicos tirantes, no se permiten las mangas en la competición continental. No han trascendido más detalles sobre la equipación, aunque se asegura que habrá algún toque sorprendente y novedoso. Igualmente, como en las últimas campañas, habrá equipación adaptada a los diferentes patrocinios para el equipo femenino y la cantera.

En la tienda del club en Los Guindos (también virtualmente en la web del club) aún hay stock de la temporada pasada, con rebajas considerables, y habrá que esperar unas semanas para que estén a la venta también. Una de las opciones de reembolso ofrecida por el club para compensación por los partidos no jugados en la 2019/20 es comprar ropa del club.