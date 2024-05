Málaga CF - AD Mérida: "El cambio de horario es una chapuza"

A nadie gustó el cambio de hora postrero del Málaga CF-Mérida. Originalmente a ambos equipos les hubiera venido bien, al local para no coincidir con el Unicaja y al visitante para contar con más espectadores en La Rosaleda. Pero con tan poca antelación fue algo malo en la planificación de ambos. Así lo entiende David Rocha, entrenador del cuadro extremeño.

"Sorpresa por el cambio de hora. Me parece de chapuza de la Federación que nosotros, entiendo que también el Málaga es perjudicado, nos veamos perjudicados por la celebración de un partido de baloncesto. No es serio, si queremos ser una competición seria, los que mandan deben serlo mucho. Nos pasó esta vez, nos pasó con la chapuza del campo del Melilla. Si cambias el campo y la Federación te exige 300.000 o 400.000 euros para cambiar el campo y después no te exige mantenerlo... Con todos mis respetos al Unicaja, a mí que gane Unicaja me da igual. El correo es del 30 de abril. ¿Qué pasa? Que el 1 es fiesta, el 2 es fiesta en Madrid, el que se levantó este viernes comunica el cambio... No tiene nada que ver, por carga y viaje, jugar a las 12:00 que a las 19:00", decía el técnico romano.

"Es chapuza, en Primera o Segunda no pasa. Si el Málaga juega en Segunda contra el Tenerife, el partido no se toca la hora, seguro", proseguía Rocha: "Son los que mandan quienes tienen que mostrar seriedad. Con eso vamos y haremos todo lo posible para ganar a las 12:00 también. No habrá excusas, aunque me sabe mal porque si la gente de Mérida sabe desde primera hora que es a las 12:00 van 300 en vez de 100. Mucha gente renunció a ir el partido porque el domingo a las 19:00 te montabas en el lunes de vuelta. Para nosotros hubiese sido mejor en origen".

"Si mostramos el nivel de la pasada semana tenemos la opción de ganar en Málaga, seguro. Vamos con toda la confianza del mundo. El equipo ha dado muestras de que cuando ha jugado contra rivales de entidad se ha puesto a la altura y jugó bien", señalaba Rocha, que cuenta con las bajas de Iñaki Elejalde, Tomás Bourdal y el ex malaguista Ismael Gutiérrez, por problemas de pubis. El equipo emeritense tiene varios jugadores con advertencia de suspensión. "Hay que afrontarlo con naturalidad, si cae alguno, otro entrará. Que las tarjetas sean necesarias, que no sean por estupidez. Si tienen que darse, así lo afrontamos", decía.

"Si no juega Roberto lo hará Dioni, si no juega Manu Molina meterán a Dani Lorenzo. Cualquiera que juegue es de primer nivel en la categoría", apuntaba Rocha sobre las ausencias malaguistas: "La baja de Roberto quizá les hace correr algo menos, correr algo menos al espacio, que en eso Roberto es muy potente, y Dioni es algo más de jugar al pie y de espaldas. Pero hablamos de Dioni, máximo goleador de la historia de Primera RFEF, y Roberto, que va a durar poco en Primera RFEF, entonces juegue el que juegue lo hará bien seguro. Nosotros vamos a ser un equipo valiente, hacerles un partido incómodo, que no se sientan a gusto en ningún momento. Intentarles apretar arriba y estar minutos en campo contrario".