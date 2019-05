La llegada de Rubén Guerrero al Unicaja se corresponde al deseo del club de que el núcleo de la plantilla sea español. Y si se es de la casa, mejor. Carlos Jiménez puso a Alberto Díaz como ejemplo y habló de ello como un "extra" en la presentación del pívot marbellí como nuevo jugador verde. El director deportivo asegura que es una ventaja para el jugador y espera que su vuelta al Carpena sea el mejor escenario para que explote.

"Siempre es una ilusión. Dentro de eso, lo que pensamos que puede aportar es ese extra por pertenecer a la casa. Alguna vez he hablado con Alberto esto: siempre que tú sientes lo que defiendes como tuyo propio tienes una ventaja respecto a tus competidores, y creo que en el caso de Rubén eso también es aplicable", aseguraba Jiménez en la sala de prensa del Martín Carpena.

No obstante, el director deportivo costasoleño apunta que los resultados están ya en manos del jugador, al que ve muy predispuesto: "Esto no ha hecho más que empezar. Termina una etapa en su formación y empieza otra que será más extensa que dependerá de su trabajo, las oportunidades que se gane y el nivel de competición que pueda demostrar. Pero parte con esa ventaja y otra como las ganas de hacer las cosas bien y creo que eso es algo que Rubén rezuma por sus poros. Ahora tiene esta oportunidad que se le da, que se ha ganado, que no se regala, pero que esto no ha hecho más que empezar. Empieza un nuevo proyecto y veremos cómo es capaz de gestionar lo que le viene por delante".

Rubén Guerrero firma para las dos próximas temporadas, pero también por lo que resta de la presente. Realizó tras su presentación su segunda sesión con el equipo y Carlos Jiménez asegura que el pívot será uno más en cuanto se solventen los últimos trámites: "Se incorpora a la dinámica del primer equipo, refuerza los entrenamientos y tan pronto esté el tema documentación solucionado estará a disposición del entrenador".

"Pensamos que Rubén ha tenido una evolución correcta, tendrá que adaptarse pero confío en su predisposición"

Satisfacción en el director deportivo por el fichaje: "En lo personal, desde el club y por mí, mostramos la satisfacción de contar con Rubén aquí. Hace seis años que nos sentamos para hacer un planteamiento de futuro, la decisión fue que continuara su formación en Estados Unidos. Han pasado seis años, esa etapa se cierra y se abre otra de volver a contar con él y desde el club pensamos que era una magnífica idea tener un chico de la casa de nuevo para que siguiera su progresión".

"Estamos convencidos de que va a poner todo de su parte para que esta nueva etapa sea satisfactoria. En todo momento él y su entorno nos han planteado su ilusión y es bueno ver esa acogida ante los proyectos. Intentaremos disfrutar de él todo lo posible, hay que confiar en que las cosas vayan bien y que esta oportunidad para él sea un gran paso en su carrera como lo que ha hecho estos años. Pensamos que ha tenido una evolución correcta, esto que empieza tendrá su adaptación pero confío en su predisposición. La decisión que toma no es fácil, las vicisitudes que le han ocurrido las ha ido superando y esto le viene bien para lo que viene por delante", continuó Jiménez, que alaba el cambio de Rubén Guerrero durante su etapa en la NCAA.

Las condiciones del marbellí no son muy comunes entre los jugadores nacionales. Mide 2.13 metros con una envergadura que ronda de los 2.20 y es cupo; una combinación que no podía desaprovechar el Unicaja. No obstante, Jiménez vuelve a apelar a los sentimientos para explicar el fichaje: "Tampoco lo elegimos por el puesto, es por su situación personal y por lo que comentamos de pertenencia que tiene al club. A partir de ahí, yendo a un siguiente análisis, las posiciones marcarán su espacio en la plantilla, pero es evidente que es un chico con unas facultades tremendas y eso es un primer paso, pero hacen falta muchas más cosas para llevar una carrera profesional y es el proceso que él empieza a partir de ahora".

Sobre el futuro del jugador, no entra a valorar una posible cesión a estas alturas: "A día de hoy lo que estamos centrados es en lo que queda de temporada, por él y el resto de sus compañeros, por respeto. Luego empezará el proceso de valoraciones y análisis para ver lo que es mejor para todas las partes en los años que vienen".