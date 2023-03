Carlos Suárez: "Tuve antes ofertas de ACB"

Carlos Suárez ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del San Pablo Burgos. El de Aranjuez firma hasta final de temporada tras estar a prueba. "Los primeros días vine aquí a entrenar e intentar volver a ver cómo me encontraba después de tanto tiempo sin una dinámica de equipo. Desde el primer día, el club y los compañeros me acogieron muy bien. El club ha visto que puedo ayudar al equipo y para eso he venido. Tuve ofertas de ACB, pero cuando me llegó la oportunidad de poder venir aquí a Burgos, le dije a mi representante que diese prioridad a esto. Para mí, es mi motivación el tener el reto de devolver al Hereda San Pablo Burgos a su sitio. Intentaremos estar en la Final Four por el ascenso".

Los de Curro Segura han hecho más cambios, también firmó Khyri Thomas, exjugador de Bilbao Basket. Hoy anunciaron a Giannis Kouzeloglou, procedente de Lavrio Megabolt, exequipo de Tyson Carter.