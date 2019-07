Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, acudió al Campus Fundación Unicaja Baloncesto que la entidad celebra cada verano en la Universidad Laboral. Cientos de niños pasan por ahí (en su día estuvieron Alberto Díaz o Francis Alonso) cada estío y aguardaban la visita del entrenador del primer equipo. Es previsible que en las próximas semanas pasen fichajes o alguno de los jugadores afincados en Málaga. Estrenaba, por cierto, la ropa Joma.

No había hablado públicamente el entrenador manchego desde que acabó la temporada y entre las preguntas a las que respondió delante de los jóvenes y su atención posterior a la prensa ofreció puntos de vista interesantes de cómo transcurre la temporada y explicaciones a ciertos movimientos de plantilla. Quedan tres piezas por ajustar (base, escolta y ala-pívot). Sasu Salin tiene muchas opciones de continuar, es el deseo del entrenador. No está descartado Kyle Wiltjer, aunque se busca otro perfil más consistente. Pero el Unicaja 2019/20 va cogiendo forma del gusto del entrenador.

"La planificación va a un buen ritmo, nos quedan tres jugadores por cerrar prácticamente. Las renovaciones fueron muy buenas para los chicos. Es mantener un grupo importante que ya está funcionando muy bien y está dando una continuidad, y ahora a intentar con las nuevas incorporaciones poder acertar", decía Casimiro, que se refería a las renovaciones de Milosavljevic y Jaime Fernández: "Dragan para mí este año esperaba cosas de él, pero yo creo que dio muchísimo al equipo no solo a nivel de compromiso, que ya lo tenía, sino a muchos niveles y es una de las primeras renovaciones que se hizo. Si tuviera que decir un jugador que ha sorprendido tras tenerlo el año pasado, sería él".

Acerca de Jaime Fernández, Casimiro decía que "con él nos íbamos entender por cómo había encajado dentro del equipo, en el club, dentro de la afición y de Málaga. Estaba claro que teníamos que seguir unidos y ha sido muy bueno para dar continuidad a lo que funciona, que es importante para tener una base sobre la que trabajar. Jaime es muy bueno porque le gusta muchísimo el baloncesto. Le hice debutar con 17 años en el Estudiantes. Era un niño que vino a ayudar en pretemporada y al poco le dije a los responsables que ya no bajaba, que se quedaba. Hizo Eurocup y ACB ya con nostoros. Le gusta muchísimo, tiene mucha ilusión, no ha escatimado esfuerzo a la hora de querer mejorar. Él se divierte y eso le hace mejor"."Son dos fichajes que se ajustan muchísimo a lo que necesitamos", proseguía Casimiro sobre los fichajes confirmados de Deon Thompson y Avramovic: "Son jugadores, uno por dentro que nos puede hacer dos posiciones como es Deon Thompson en el cinco y en el cuatro, nos da versatilidad en el juego interior. Y luego Avramovic es un jugador más que nos puede poner el balón en el suelo, agresivo a la hora de anotar y tiene una muy buena edad y está en pleno desarrollo, con crecimiento. Es un jugador con hambre y creo que nos puede ayudar muchísimo en ese perímetro para completar todo lo que tenemos".

Con estos componentes, Casimiro imagina "un Unicaja continuista, con un grupo amplio que continua. Siempre que se puede construir desde algo que funciona bien es bueno. Hay un alto número de jugadores que siguen, sobre los que vamos a seguir construyendo. Vamos a encontrar un Unicaja muy competitivo, que sea un equipo de mucha energía e intensidad, que pueda competir por ganar el mayor número de partidos posibles, de ser ambiciosos en el día a día".

Se refirió también Casimiro a otros temas:

Marcha de Carlos Jiménez

"Me sorprendió, porque sabía de las circunstancias que rodeaban ya el tema familiar, ayer lo explicó muy bien su mujer. Sabía algo, la cuestión era complicada, pero en ningún momento sabía que iba a tomar esa decisión tan rápido y que fuese la de dejar el club. Para mí he trabajado muy bien con él, codo con codo. Es un hombre que por sus características es un elemento muy estabilizador, que equilibra siempre, que tiene criterio y por tanto todo esto para un entrenador es muy bueno y lo he podido tener al lado durante una temporada y la verdad es que le deseo lo mejor, pero al mismo tiempo le doy las gracias por el muy buen trabajo que ha hecho a todos los niveles. No es solamente la confección del equipo, también hay un día a día y en ese día a día tiene unos valores que son muy buenos para el entrenador y también para el club. Le doy las gracias y creo que volverá al baloncesto con energía renovada, ambición renovada, seguro, porque lo hace bien y ese es su lugar en el futuro".

Salin y Wiltjer

"Todavía tienen opciones. La palabra concreta ahora mismo es explorando el mercado, así como con estos jugadores ya teníamos cuestiones avanzadas, hechas, ahora mismo no tenemos nada avanzado con nadie. Estamos esperando al mercado en esas posiciones y tienen posibilidades tanto Kyle como Sasu de poder seguir en el equipo".

Balance de la temporada

"Momentos muy buenos, otros no tantos. Jugamos muy bien al inicio, después tuvimos muchas lesiones, que es lo peor que puede pasar en el deporte, no poder disfrutar de él. Cumplimos el objetivo de pasar a las siguientes fases, pero no conseguimos saltar la banca".

Lesiones

"Creo que sin lesiones hubiéramos peleado por todo, pero estamos en la hipótesis y el condicional. Si en los momentos importantes de febrero y marzo, cuando eran las eliminatorias de Copa y Eurocup, están todos, ¿qué hubiera pasado? Alberto se ha perdido 30 partidos oficiales, Suárez, 20. Jaime también muchos. Jugadores importantes que se lesionaron en momentos importantes. No sé qué hubiera pasado. Sí competimos pese a estas lesiones. Hasta los Warriors han notado que se les lesiona gente importante. O Fenerbahce en la Final Four. ¿Cómo no lo va a notar el Unicaja?"

Femenino

"Desde el club se vive intensamente, era un objetivo prioritario desde cuando llegué. Temporada muy buena, un final con un guion escrito por el mejor guionista. Un ascenso ansiado. Unicaja apuesta duro por el baloncesto femenino, tanto en élite como formación"