Casimiro: "Nos faltó acierto"

Luis Casimiro, técnico de Unicaja, analizó en rueda de prensa la derrota de su equipo ante el Herbalife Gran Canaria. El entrenador manchego afirmó que el acierto de los rivales fue clave durante la segunda parte, lo que impidió que su equipo diera la vuelta al marcador: "En el primer tiempo tuvimos excesivas pérdidas de balón y concedimos demasiados puntos en contraataque. Eso nos hizo estar abajo en el marcador. Volvimos a meternos en el partido en el segundo tiempo, y ganamos los dos cuartos. Las canastas de Marcus Eriksson nos privaron de estar más cerca. Hubo un momento que estuvimos muy cerca en el marcador, y, con dos triples de él, volvió a tener su ventaja Gran Canaria. En cambio, cuando había tiros abiertos, nosotros no los metimos. Creo que ahí estuvo la diferencia por la que conseguimos ganar el partido y ellos sí".

Asimismo, reconoció que la evolución del Herbalife Gran Canaria, con la llegada de Pedro Martínez, jugó en contra de Unicaja, que visitó a un equipo necesitado y que salió con más acierto: "A Herbalife Gran Canaria lo he visto muy bien esta semana. Creo que vinimos en la peor semana. Ellos venían de ganar en Tenerife, con lo que eso supone aquí; y es un equipo muy bien entrenado y preparado. Se nota que están reactivados. Si siguen así, no creo que pasen apuros en la ACB".

En este sentido, Luis Casimiro elogió la figura de Marcus Eriksson, que, según el técnico cajista fue determinante en la victoria de los locales: "La verdad es que Marcus Eriksson estuvo muy acertado. Cuando entra de esa forma, a pesar de estar bien defendido, es capaz de hacer cosas como las que hizo. Tuvo muy buen acierto, y nosotros no. Esa fue la clave para que ellos llegaran mejor a la recta final del partido".

La derrota en tierras canarias supone la confirmación de una crisis que comienza a adquirir tintes muy preocupantes en el seno del club de Los Guindos. El equipo cayó duramente eliminado en competición europea, un varapalo que se vuelve a repetir; sin embargo, Casimiro elogió la actitud de sus jugadores: "Evidentemente, es duro no haber entrado en la semifinal, pero creo que el equipo, a pesar de nuestras carencias y bajas, luchó y trabajó hasta el final. Conseguimos volver al partido varias veces. Hay que tener en cuenta que venimos de una frustracion muy grande. Estoy contento con la actitud del equipo, porque ha sido muy buena teniendo en cuenta todos estos factores", explicó.

Uno de esos factores a los que hizo alusión el entrenador de Unicaja son las bajas. Lista compuesta por Jaime Fernández y Alberto Díaz, y a la que se suma Ryan Boaright, que sufrió un esguince en su tobillo izquierdo que le impidió continuar tras el descanso: "Hay que esperar. Imagino que es un esguince de tobillo. Pisó mal en esa última acción del primer tiempo. No se inflamó mucho, pero tenía dolor. Intentó volver tras el descanso para ayudar al equipo, pero fue imposible por el dolor. Vamos a esperar su evolución y, cuando lleguemos a Málaga, se le harán las pruebas necesarias para ver el alcance".

Por otro lado, el técnico cajista valoró el crecimiento de Balcerowski, jugador con el que contó en su pasado como entrenador del equipo canario, y al que dedicó unas cariñosas palabras: "No me sorprende. Conmigo ya entrenaba casi todos los días. Balcerowski tiene mucho talento y lo está demostrando. Puede jugar en dos posiciones, y la verdad es que no me sorprende su crecimiento como jugador. Sé de su valía y de su calidad como jugador. Me encanta su manera de entender el baloncesto".

Por último, Casimiro agradeció la ovación que la cancha canaria le dedicó al comienzo del partido: "Me siento muy alagado. Esta afición nunca tuvo un mal gesto para mí ni con elequipo. Aquí siempre he sentido un gran respeto por mi trabajo".