Casimiro: "Guerrero tiene contrato con el Unicaja, no sé qué posibilidades reales hay"

Luis Casimiro, técnico del Unicaja hasta enero pasado, coge las riendas del Coosur Betis con un contrato hasta 2023 si consigue salvar al equipo. Dirigirá al equipo sevillano por primera vez en esta etapa (ya estuvo una anterior en la que consiguió la permanencia en una situación delicada) el próximo 5 de diciembre justamente ante el equipo malagueño en San Pablo.

En la rueda de prensa de presentación. Luis Casimiro fue cuestionado por la posibilidad de que Rubén Guerrero, al que hizo debutar en Málaga después de su paso en la NCAA y tuvo a las órdenes en tres temporadas distintas, refuerce al equipo sevillano, una posibilidad real. "Es un jugador que tiene contrato con Unicaja actualmente. No sé qué posibilidades hay o no reales. Conozco a Rubén, pero yo llego aquí y no traigo de la mano a ningún jugador. Luego el mercado, dentro nuestras posibilidades, podrá macar qué jugador pueda venir", decía el entrenador manchego sobre la posibilidad de que el marbellí se enrole en su nuevo club: "Anzejs Pasecniks tiene mucho baloncesto y una buena edad para ayudarnos mucho. No creo que nadie sea igual que Todorovic. Cuando se ha marchado lo que no podemos pretender es traer a otro igual".

También se le preguntó a Berdi Pérez, director deportivo y ex también del Unicaja, por los fichajes. "Cualquier posibilidad de fichar pasaba porque algún jugador pudiese desvincularse, como ha pasado con Todorovic y Carrington. Eso nos libera de una cantidad de dinero que nos permite salir al exterior. Llevamos semanas trabajando para ver qué jugador podíamos incorporar si alguno podía salir. Algún jugador intentado prefería jugar en Euroliga. El club se ha esforzado y lo seguirá haciendo", explicaba Pérez.