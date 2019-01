Casimiro: "Nos faltó competir en nivel físico en el rebote"

Suele mostrarse analítico Luis Casimiro para explicar qué hace su equipo en la pista. Interpreta y comunica bien el baloncesto el técnico manchego, que tiene claro qué hizo mal el Unicaja para caer de forma holgada en La Fonteta. Un mal en el que incidió durante el partido, pero que no pudo subsanar sobre la marcha. La diferencia en los tableros costó la primera derrota del Top 16, que se empieza como la fase de grupos. Entonces el margen era mayor, ahora urge capacidad de reacción sin descuidar la Liga Endesa, donde está encarrilado el pase a la Copa del Rey.

"La clave fue que Valencia jugó con más tiros, al tener 20 rebotes ofensivos, y eso les hizo dominar. También tuvimos pérdidas importantes", decía Casimiro, que proseguía con su discurso: "Ellos estuvieron acertados de tres, donde lo venían haciendo bien, por lo que tener un menor número de posesiones nos hizo perder el partido".

No se abandonó el Unicaja, que pese a no estar certero en momentos clave del encuentro, siempre estuvo a dos o tres canastas. Lo valoró el entrenador cajista. "Fue una lástima. A pesar de no dominar nuestro tablero y el rebote, estábamos con opciones", explicaba Casimiro, que ofreció otra de las diferencias: "Hubo momentos de acierto y jugamos bien, pero nos faltó competir en nivel físico en el rebote. Fue la clave, nos faltó intentar dominar el rebote que no lo conseguimos en todo el partido".

El entrenador verde ve un amplio margen de mejora en el Valencia Básket, que enlaza nueve triunfos. "El primer partido de liga no lo podemos tomar de referencia ninguno, muchas veces no sabes dónde estás. Está claro que están de dulce, llevan muchas victorias consecutivas y siendo sólidos. Está claro que hubo una evolución", terminó.