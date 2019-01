Casimiro: “Hay que estar satisfechos con el trabajo del equipo”

Luis Casimiro compareció en sala de prensa para analizar la derrota del Unicaja ante el Valencia. El técnico cajista compareció con seriedad tras un partido en el que los malagueños dieron dos imágenes totalmente opuestas. “Jugamos un primer tiempo muy brillante, con buenas transiciones. En el segundo tuvimos dificultades y ellos colapsaron la pintura sin tiros interiores. Nos costó anotar, pero tuvimos posiblemente el tiro para ganar a pocos segundos pero no entró y hay que estar satisfechos con el trabajo del equipo”, fue el análisis que realizó el manchego.

En la primera parte el Unicaja no dio respiro al Valencia, sobre todo en un arranque de partido sensacional. Casimiro fue cuestionado sobre la inercia que atraviesan los suyos, en la que sus buenos momentos en defensa se reproducen en ataque: “Defendimos bien casi todo el partido y atacamos bien en el primer tiempo sobre todo. Dejamos al valencia en 72 puntos. La idea es disociar ataque y defensa, aunque muchas veces van juntos por el estado de ánimo de los jugadores”.

La victoria del Limoges al Estrella Roja clasificó al Unicaja matemáticamente, por lo que el encuentro ante el Valencia sólo dirimía pasar primero o no, pese a ello Casimiro no mostró satisfacción. “Cuando pierdo nunca estoy satisfecho. La ambición es un estado de insatisfacción permanente. Estoy satisfecho por el trabajo de los jugadores y hemos tenido el partido a un tiro. Cuando pierdes no estás contento, hemos hecho méritos para estar en otra fase pero me cuesta pensar en ello ya que hemos perdido”, relató el manchego. Sobre pasar primero o segundo añadió: “Teníamos una oportunidad de pasar primeros, pero el partido era muy largo aunque lo iniciamos bien. Ellos han perdido uno de los últimos 18 encuentros y están en un momento dulce con una amenaza terrible desde el triple. Tenemos el factor cancha en contra, pero toca disfrutar de esta eliminatoria”.

Próximo rival

Pese a que sólo habían pasado unos minutos del final del partido ante el Valencia, Casimiro fue cuestionado sobre el Alba Berlín que es el próximo rival europeo. “Es un equipo dinámico, con buenas transiciones. En el Top 16 me enfrenté a ellos el año pasado. Tienen el estilo de Aíto con defensas activas y transiciones muy rápidas. Es un equipo que juega con mucha intensidad y sobre todo ritmo, tienen confianza ya que están haciéndolo bien en Alemania y Eurocup”, fue el primer análisis sobre el conjunto germano, que supondrá la vuelta de Aíto al Carpena.

Tres nombres propios salieron a la palestra en la rueda de prensa al entrenador cajista: Wiltjer, Viny Okouo y Waczynski. Sobre el canadiense, que jugó muy poco señaló: “No es un toque de atención. Había que frenar a Will Thomas y ha sido un trabajo defensivo, por el cual Lessort jugó de 4. No es un toque de atención a nadie, es una evidencia”. Por su parte, alabó el papel del canterano: “Está con muy buena actitud, hoy estuvo bien. Al final un pequeño despiste, pero lo que jugó nos dio buenas cosas y es para felicitarle”. Por último, la presencia de un periodista polaco hizo que fuera cuestionado por lo que aporta Waczynski al equipo: “Es un jugador importante. Es especialista en triples y hoy jugó bien en pick and roll”.