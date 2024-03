Chus Mateo: "El Unicaja está haciendo un baloncesto extraordinario"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, elogió las virtudes de su próximo rival: el Unicaja; del que dijo que hace "un baloncesto extraordinario y en su casa no es fácil ganar porque su afición aprieta mucho". El Real Madrid afronta una nueva salida, en este caso de Liga a Málaga, solo dos días después de ganar en la Euroliga al Virtus Bolonia. "Unicaja hace un baloncesto extraordinario y en su casa no es fácil ganar. Su afición aprieta mucho y se nota cuando el pabellón está lleno", dijo Mateo sobre el conjunto malagueño, segundo clasificado del campeonato liguero.

"Quedan muchos partidos de Liga pero este es un encuentro que nos gustaría jugarlo bien y ganarlo. Estamos cargando físicamente porque hemos podido entrenar. Los jugadores tienen picos de forma distintos. Buscamos ir jugando mejor día a día, pero todavía vamos a tener algún altibajo", confesó. "Lo importante fue conseguir la victoria en una de las canchas más difíciles de la Euroliga ante la Virtus y que ganáramos un partido que nos metió en los play-off”, comentó.

El Real Madrid, con esta visita a Málaga, regresa al mismo escenario en el que el pasado 18 de febrero conquistó la Copa del Rey. “Los títulos no nos los quita nadie y en este escenario ganamos la Copa. Este es un escenario muy bonito que nos trae ese recuerdo pero hay que centrarse en la Liga porque queremos defender el liderato”, concluyó.

Sin Sergio Rodríguez

No hay un equipo más vigoroso en Europa que el Real Madrid, inaccesible el equipo blanco en Euroliga, aunque suma tres derrotas seguidas, pero es tal colchón que el liderato no peligra (3 victorias por encima del Barça, segundo), sí en ACB, donde el Unicaja puede provocar el sorpaso este domingo si bate al equipo blanco en el Carpena (18:30 horas). Ahí no estará Sergio Rodríguez, una baja que no es trascendental, por los recursos infinitos y de calidad que dispone Chus Mateo, pero es un jugador con jerarquía, quizá una de sus últimas oportunidades para verle en Málaga, ante una carrera marciana que podría acabar en verano (cumplirá 38 en junio y acaba contrato), a no ser que Unicaja y Real Madrid puedan cruzarse en los play offs de ACB, que se firma, porque significará que el Unicaja la final, con las dos posiciones de cabeza en Liga muy perfiladas en las diez jornadas que restan. No obstante, Rodríguez dejaba abierta en las últimas horas la opción de volver a la selección, cerrada esa vía desde los Juegos Olímpicos de Tokyo. "Jugar con la selección siempre ha sido un objetivo y un sueño", decía en sus redes sociales, generando cierta sorpresa.

Especulaciones al margen. Según informa Marca, el base tinerfeño arrastra unos problemas musculares y se pierde la semana importante que también afronta el Madrid.