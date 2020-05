El Club Maristas Málaga programa dos encuentros virtuales de balonmano esta semana

El Club Maristas organiza para este miércoles y el viernes dos emisiones en Youtube dedicadas a uno de los deportes que trabajan en el colegio de Calle Victoria: el balonmano. Ya la semana pasada hubo un interesante encuentro con el ex baloncestista Boni Ndong.

El miércoles emitirán una charla coloquio técnica con un cartel de entrenadores de auténtico lujo. Los invitados serán Antonio Carlos Ortega (ex jugador profesional de balonmano de Puleva Maristas y F.C. Barcelona y actual entrenador del TSV Hannover-Burgdorf), Jota González (entrenador ayudante del Paris Saint-Germain), Víctor Hugo López (ex jugador profesional de balonmano y entrenador ayudante del conjunto japonés Todoya Gosei) y Juanjo Fernández (ex entrenador Puleva Maristas e histórico del balonmano en Málaga).

El tema a tratar será “La evolución de los sistemas de juego” y la cita será a las 18.30 en el canal de Youtube del Club Maristas. El coloquio será moderado por uno de los entrenadores del club, Paco González. Esta charla es la tercera que emiten bajo el nombre de “Hablemos de…” alternando la temática entre baloncesto y balonmano cada semana y que se pueden encontrar en su canal de Youtube. El viernes, tal y como han ido programando las últimas semanas con invitados de renombre como Pepe Pozas, Antonio Carlos Ortega o Boniface Ndong, entrevistarán a Víctor Hugo Lopez, que creció en las aulas del colegio victoriano y donde comenzó a practicar balonmano hasta llegar a ser internacional con la selección española.

Debido a la suspensión de todas las actividades educativas y las competiciones de deporte escolar a causa del COVID19, el Club Maristas Málaga, club deportivo del colegio de los Maristas de Málaga, está realizando un programa de actividades en streaming y de acceso libre con el objetivo de llevar el deporte a casa de las familias, tanto del colegio como de fuera, que quisieran participar a través de sus perfiles de redes sociales. Desde el perfil de Facebook y de Youtube del Club Maristas Málaga, se retransmiten, mientras dure el periodo de suspensión de la actividad escolar, sesiones de preparación física, acondicionamiento físico y flexibilidad, clases para adultos(pilates, tábata, circuit training y yoga), sesiones de actividades deportivas para las etapas de Infantil y Primaria (kidsport), talleres de manualidades, repostería, cocina infantil, títeres, experimentos, customización de ropa… además de sesiones de consejos por parte del psicólogo deportivo del club, Miguel Blanes.

En las primeras retransmisiones, las cifras de las visualizaciones superaron todas las expectativas alcanzando las 714 visualizaciones en la sesión de preparación física y con una media de 200 visualizaciones en todas las retransmisiones a través del canal de Youtube. El éxito obtenido les llevó a diseñar sucesivos plannings de actividades en las siguientes semanas añadiendo algunas nuevas como un taller de graffiti, debate y oratoria y ajedrez, entre otras que se suman a las ya citadas. Con el planning de esta semana ya serían 9 los organizados por el club maristas.

De manera complementaria, en los perfiles de twitter e Instagram del club se van compartiendo imágenes y vídeos que envían las familias de la participación en distintas sesiones, sumándose a la campañas de redes sociales #quedateencasa o #aplausossanitarios y una campaña propia para dar visibilidad a las buenas prácticas en esta fase 1 del desconfinamiento llamada #YoElijoSerResponsable

El club deportivo del colegio Maristas Málaga

El Club Maristas Málaga cuenta con más de 40 años de historia y con una presencia permanente en el deporte provincial históricamente. Esta temporada organizan actividades para más de 650 deportistas, en su mayoría alumnos del colegio, atendiendo tanto a niños y niñas desde 3 a 18 años como a sus padres. Dentro de las modalidades deportivas de las que disponen, encontramos: baloncesto, balonmano, patinaje artístico, gimnasia rítmica, bádminton, ajedrez, debate y oratoria, robótica y deporte para adultos. Además, organiza una liga interna para el alumnado en algunos de los deportes citados además de fútbol sala. A nivel competitivo, participa en las competiciones organizadas por la Federación Andaluza de Baloncesto y Balonmano en sus delegaciones de Málaga, la Liga Municipal del área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, los eventos organizados por la Federación de Patinaje Artístico y la Competición Escolar organizada por Escuelas Católicas. Además, de participar enm eventos de Debate y Oratoria de Cánovas Fundación, entre otros, así como competiciones de Bádminton y Ajedrez, con Todobadminton y Chesscuela.