Melvin Ejim se lesionó el 11 de enero en Murcia, en una fea derrota del Unicaja. Tuvo un problema muscular en un gemelo. Había jugado cuatro partidos tras reaparecer superando otro problema de tobillo. El de Toronto se rompió justo cuando recuperaba su mejor nivel. Dio un sobresaliente partido en Bursa y sus minutos en Murcia también fueron buenos. Las lesiones fueron en distintas piernas, pero Ejim ya está presto para ayudar. Casimiro le tiene en alta estima y es un jugador guerrero que puede ofrecer energía, una especie de factor X para contagiar en un momento concreto. Y que puede permitir descargar a Suárez y compartir pista con él.

Antes de hacer su primer entrenamiento con el equipo, Ejim se mostraba contento por la evolución de su lesión, diagnosticada para entre cuatro y seis semanas. El viernes se cumplen cinco. “Está bastante mejor, mi gemelo y mi tobillo, las dos cosas. Espero jugar el viernes. Ya he empezado a entrenar al mismo ritmo que el resto del equipo, será un proceso pero estoy para ayudar”, decía el canadiense, que relativiza haber enlazado casi dos lesiones: “A veces no puedes controlar a tu cuerpo. Me sentía cómodo, jugando con ritmo y bien... Y ahora toca hacer otra vez lo mismo. Tuve un par de buenos partidos y me llegó la lesión en la otra pierna. Lo más importante es que el músculo esté sano y volver a jugar al mejor nivel cuando regrese. He trabajado para ello”.

Como todos los compañeros que no la han jugado (Elegar, Toupane, Thompson, Gerun, Adams, Guerrero y él), Ejim tiene ilusión por comprobar si el espectáculo es tal y como lo cuentan. “Tengo muchas ganas de vivirla, me dicen los compañeros que es una atmósfera especial. Ya veo que hay muchos medios, quien la jugó asegura que es distinto... Será una semana divertida. Es un gran evento en España, ya veo”.

“Tuvimos buenas victorias, con tramos de muy buen baloncesto. Siempre, en todos los equipos, hay momentos duros en los que piensas que podrías haber jugado mejor. Pero hemos tenido momentos muy buenos y sentimos que podemos ganarle a cualquiera. Fue un partido duro en Bilbao, pero pasamos de sufrir a tener opciones de ganar jugando muy bien al baloncesto. Estuvimos cerca. Es el espíritu de este equipo de no rendirse”, disecciona Ejim sobre el papel de sus compañeros mientras ha estado fuera de combate. Ahora se alista y responde a la pregunta de qué puede ofrecer al equipo. “Si todo va bien puedo dar energía y dureza. Jugar como sé, duro, puede ayudar al equipo. Pero lo principal es ganar, claro”, sentencia Ejim, que transmite ilusión por vivir esta primera vez en la Copa.