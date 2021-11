Dani Díez: "Carlos Suárez bromea conmigo y me dice que ahora jugaría mucho allí"

Dani Díez es el 14º jugador con más partidos en la historia del Unicaja (230), estuvo cuatro temporadas en las que consiguió alzar el título de la Eurocup, con participación capital en la victoria en aquel recordado tercer partido en Valencia. Tras un par de años con serios problemas físicos en la espalda va cogiendo regularidad en Burgos, equipo por el que fichó este verano. Este sábado llega a Málaga y habló en los micrófonos de Deportes Cope Málaga haciendo un repaso a su carrera y su etapa en Málaga.

"Es verdad que hace mucho frío y me he acostumbrado a climas muy cálidos últimamente. Pero vine para jugar al baloncesto y la espalda está súper sana. El equipo está sufriendo y peleando, pero ya sabéis lo difícil que es la ACB, lo competido y complicado que es. Vamos a intentar seguir trabajando para levantar cabeza. Tenía una hernia que me pinzaba el nervio entero y me impedía andar. Al final el primer año me recuperé, no era tan serio para operar. La pandemia hizo que recayera y tuve que ir a Madrid a recuperarme dos meses porque en Tenerife no dábamos con la tecla. Joaquín Juan y todos sus fisios me ayudaron. La lesión está olvidada, ya sé qué tengo que hacer cada día para que la espalda esté fuerte y en ello estoy", explicaba Dani Díez: "Allí fueron cuatro años sensacionales, no sólo por la Eurocup, también por todos los amigos que hice, competimos en Euroliga al máximo nivel, me ayudaron a consagrarme en la ACB. Tengo muy buenas amistades por allí. Para mí siempre es grato volver y para mí será especial. Sigo teniendo parte como socio de algún negocio, me he comprado una casita, siempre estoy muy contento allí. Pasé una parte de mi carrera, he ido a veranear allí mucho , tengo amigos desde la cantera del Madrid que eran de allí...".

Sobre el partido, al que los dos equipos llegan con máxima necesidad, Dani Díez recordaba que "la ACB es muy competitiva y los equipos se han reforzado muy bien. Unicaja y nosotros vamos con cuatro derrotas seguidas, estamos sufriendo, vamos con muchas ganas de poder ganar y ansiedad por cortar esa mala racha. Daremos el 100% los dos equipos. Para mí era un reto venir a Burgos, se vive de manera espectacular el baloncesto, se llena con 9.000 personas, animan un montón, en cinco años ha crecido exponencialmente, han ganado dos BCL y la Intercontinental. En Málaga se sabe lo difícil que es ganar un título. Ojalá podamos igualar éxitos aunque sabemos que será complicado".

"Lo vivo desde la distancia pero también sufriendo por ellos", señala el alero madrileño sobre sus vínculos con gente del club: "Carlos Suárez y Alberto Díaz son buenos amigos, también Carlos Cabezas, que lo vive muy de cerca. Ángel Cañete y Paco Aurioles, que siguen ahí, Boni Ndong y Germán Gabriel me ayudaron mucho... Yo lo que quiero es que Málaga vaya bien y vuelva al nivel que ha estado hace años y con trabajo lo conseguirán. La plantilla es muy buena, toca que trabajen para llegar a los objetivos. Con tiempo y dedicación regresarán. Vi que cambió presidente, director deportivo, parte del propio staff, pero quieres que a la gente le vaya muy bien. A Diego Vázquez y Ale Balle, que ahora están con el segundo equipo y me ayudaron muchísimo... Yo me alegraré por ellos"

"Al jugar contra tu ex equipo tenía especial motivación porque me hubiera gustado seguir en Málaga. No se pudo porque el entrenador, entonces Luis Casimiro, no me ponía a jugar mucho, los jugadores que cogemos tanto cariño, a un club y unas personas, y no puedes seguir pues te da rabia. Para Sasu y Gio también era motivante y pudimos ganar el año pasado", recordaba sobre el primer partido tras su vuelta, en el que el Tenerife ganó con autoridad: "Fue que el entrenador no me quería. Me reúno con Carlos Jiménez tres o cuatro semanas antes del final de la temporada para encontrar una solución porque jugaba muy poco y era muy difícil con Waczynski y Milosavljevic de tres y Suárez y Kyle Wiltjer de cuatro, sólo acabé jugando cuando Suárez se lesionó, como cuatro. Un jugar busca jugar, sentirse importante y querido, dentro del rol del equipo. Con Joan Plaza conseguí un gran nivel esos tres años y creo que ayudé a conseguir la Eurocup, pero tuve que coger las maletas e irme para coger otro sitio".

"Muchas veces Carlos Suárez bromea conmigo con eso", sonreía Dani Díez cuando se le recordaba que ahora en Málaga se echa de menos un jugador más físico en el puesto de alero: "Carlos me dice que ahora jugaría mucho y que ahora me vendría bien estar ahí. Pero son cosas que pasan en el deporte. Le tengo mucho cariño a Málaga y el club. Les deseo lo mejor y ojalá le vaya bien lo antes posible".