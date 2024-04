Daniela Abies cambia de universidad en la NCAA

Tras dos temporadas en Wichita State, donde ha brillado en esta última campaña, la malagueña Daniela Abies ha decidido cambiar de universidad la próxima temporada para seguir su carrera en la NCAA. La pívot internacional en las categorías inferiores con España está ahora valorando las distintas proposiciones que tiene. Una de ellas es la de la universidad de Missouri, a la que estuvo visitando aunque aún no se comprometió. Juega en la SouthEast Conference y allí estuvo esta temporada en el equipo masculino otro malagueño, Jesús Carralero.

En la American Athletic Conference (AAC) ha promediando esta temporada 13.2 puntos (49% en tiros de dos y 68% en libres, con 3/7 en triples durante toda la temporada) y 9.6 rebotes, casi un doble doble durante toda la campaña en casi 30 minutos en pista. En la primera temporada había promediado 10 minutos de juego (2.8 tantos y 3.3 rebotes), con lo que su crecimiento ha sido exponencial. Hizo competir a su equipo con grandes actuaciones en el torneo final de conferencia y ahora ha decidido valorar proposiciones de universidades de más nivel para continuar su crecimiento.

Daniela Abies fue el pasado verano fue subcampeona del mundo sub 19 con España. Previamente lo había sido de Europa sub 18. Empezó a jugar en los Salesianos y después pasó al CB Alhaurín de la Torre, antes de ser reclutada por la cantera del Unicaja, donde jugó minutos en el primer equipo antes de saltar a la NCAA en el verano de 2022. Su hermana Martina ya está en el radar de la selección española y recientemente fue MVP del Torneo Preinfantil de Benalmádena que ganó el Unicaja. Estudia para licenciarse en gestión deportiva. El próximo verano debe estar en la lista de España sub 20 que participará en el Europeo de la categoría.

Igualmente, otra jugadora de la cantera del Unicaja, la portuguesa Clara Silva, también anunció su compromiso con Kentucky, un programa del máximo nivel. Silva, que ha estado las últimas cuatro temporadas en el club y que ha crecido siendo importante en el primer equipo, acabará su etapa junior en el Campeonato de España antes de dar el salto a EEUU para continuar su formación en la NCAA.