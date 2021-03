Derrota ante los Lakers de Domas Sabonis tras el All Star

Domantas Sabonis regresó a la competición con sus Indiana Pacers tras el parón por el All Star. El canterano del Unicaja lo hacía en un escenario mítico como el Staples Center de Los Angeles para medirse a los Lakers, en una exigente prueba ante el equipo de LeBron James, que se impuso por 105-100 en un encuentro bastante disputado, en el que los Pacers ganaban por 12 puntos (86-74) al inicio del último cuarto, pero no pudieron defender la ventaja.

Sabonis bordeó el doble doble. Se quedó con 20 puntos (7/12 en tiros de dos, 0/3 en triples y 6/8 en libres), con 14 rebotes y ocho asistencias. Se fajó con los interiores angelinos, entre los que no estuvo Marc Gasol, pero no fue suficiente para lograr el triunfo. Con esta derrota, Indiana cae hasta el décimo puesto, con un balance de 16-20, el último que da acceso a jugar el Play in, en una minigira por el Oeste que ahora le lleva a jugar en Phoenix y Denver y que después le guarda enfrentamientos con Brooklyn, Miami y Milwaukee. Un calendario bastante exigente en una situación delicada como equipo.

"Siento como que teníamos el control del partido, pero en esos dos-tres minutos del cuarto el partido se nos fue de las manos. Tuvimos pérdidas tontas aunque de hecho tuvimos buenas oportunidades. Hicimos buenas defensas cuando las necesitábamos, pero no pudimos noquearles en ataque", decía Domas Sabonis, que este sábado en Phoenix espera contar con Caris LeVert, fichaje que se hizo a finales de 2020 y que tuvo que ser operado después de que se le encontrara un tumor: "Estamos emocionados por él, muy emocionados por tenerle de vuelta. Nos va a dar un extra de energía. Va a salir siendo agresivo, es un gran jugador, nos va a ayudar mucho, va a encontrar a los jugadores abiertos".