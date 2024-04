Domas Sabonis acaba la temporada regular de la NBA como máximo reboteador y se cita con los Warriors

Los Kings de Domantas Sabonis acabaron la temporada regular con una victoria ante Portland Trail Blazers (121-82) que les deja en la novena posición de la Conferencia Oeste, con lo que deben jugar el play in para acceder al play off. El canterano del Unicaja acabó la temporada con un duelo con 18 puntos (7/8 en tiros de dos, 0/2 en triples y 4/4 en libres), 11 rebotes y nueve asistencias. Sus números al final de la temporada son 19.4 puntos, 13.7 rebotes y 8.2 asistencias. Números tremendos y es el mejor reboteador de la temporada en la competición. Es el único que superó la frontera de los 1.000 rechaces en esta campaña, por delante de Nikola Jokic, Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis. Pronto cumplirá 28 años y está en su plena madurez como jugador. Logró su 77° doble-doble de la temporada, convirtiéndose en el séptimo jugador en la historia de la NBA en alcanzar ese total y el primero desde Moses Malone en 1978-79. Pese a todo ello no consiguió el acceso a ser All Star por cuarta vez en su carrera.

La ruta para Sacramento ahora es la siguiente. Este martes jugará en casa ante los Golden State Warriors. El equipo más dominante en la última década en la NBA tiene una opción de reengancharse y no será, lógicamente, una misión sencilla. Los Kings tenían la opción de entrar directamente a los play off, pero tres derrotas previas complicaron todo. En caso de derrota, la temporada está acabada. En caso de victoria, el equipo de Domas jugará el jueves a domicilio contra el perdedor del duelo entre New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers. Ahí sí, el ganador entrará en los play off y se enfrentará a Oklahoma City Thunder, equipo que ha acabado con el mejor récord de la temporada en el Oeste.