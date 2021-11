Terrible lesión de rodilla de Frank Elegar

Malas noticias para Frank Elegar, ex jugador del Unicaja durante la temporada 2019/20, miembro del equipo que llegó a la final de Copa. El pívot americano juega ahora en el Napoli y el pasado domingo sufrió una terrible lesión de rodilla. En el calentamiento del GeVi Napoli-Bertram Derthona, la pierna se le fue cuando iba a realizar un mate y la rodilla le bailó. El día después se supo que tenía roto el tendón rotuliano, lo que implicará que se pierda el resto de la temporada.

Wish Frank Elegar a speed recovery and hope his injury is not serious pic.twitter.com/8pNazIRIZM