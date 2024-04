Entradas Final Four de Belgrado: A la venta este viernes

Las entradas para la Final Four de BCL en Belgrado, que se disputa del 26 al 28 de abril, salen a la venta este viernes 12 de abril, tal y como ha confirmado la competición. A partir de las 14:00 horas, en la página web con la que traba BCL (DDTickets.rs.). "Las entradas para la Final Four de 2024 en el Belgrado Arena saldrán a la venta para el público en general a las 14:00 CET del viernes 12 de abril. Los fans podrán comprar sus entradas para el gran evento en línea, desde cualquier parte del mundo, visitando la página web oficial, en DDTickets.rs. Las compras durante las primeras 48 horas se beneficiarán de un descuento por reserva anticipada", rezaba el comunicado de la BCL en su página web.

"Los organizadores se han asegurado de que haya una amplia gama de paquetes para que el evento cumbre de la temporada sea accesible a todos los aficionados, con precios de entradas de un día a partir de tan solo 20 euros. Los aficionados de los cuatro equipos participantes tendrán la opción de adquirir entradas en los sectores de la tribuna designados para su club favorito. Se recomienda a aquellos que deseen conseguir entradas en los sectores designados del equipo que se pongan en contacto con su respectivo club para consultar la disponibilidad, ya que se proporcionará información sobre el procedimiento de venta en esos sectores a cada club después de que se clasifiquen", explicaba la competición.

