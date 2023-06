España-Japón sub 19 de baloncesto, en directo

España y Japón juegan un amistoso en categoría sub 19, preparando el Mundial de la categoría, que empezará en Debrecen (Hungría) a finales de la semana próxima. Calatayud (Zaragoza) es el escenario del torneo, que engloba tres partidos. En la selección española, una de las favoritas porque une las generaciones que fueron campeona de Europa sub 18 y subcampeona del mundo sub 17, dos canteranos del Unicaja, Victory Onuetu y José Tanchyn.